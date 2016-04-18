Дело мэра Вышгорода. За Момота внесен залог в несколько миллионов гривен

Председатель Вышгородской РГА Александр Горган заявил, что за арестованного мэра Вышгорода Киевской области Алексея Момота внесен залог в размере 5 млн гривен.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время чиновник уточнил, что большую часть суммы (2,585 млн гривен) внесла жена народного депутата Ярослава Москаленко.

"(Еще — ред.) 1,4 млн — нардеп Юрий Деревянко, миллион — местный предприниматель Сергей Костырко, 15 тыс. гривен — неравнодушные жители Вышгорода", — отметил Горган.

По его словам, Момота, согласно постановлению суда, должны освободить в течение дня с момента получения документа с отметкой банка, который подтверждает внесение средств на счет.

Напомним, ранее стало известно, что чиновник Алексей Момот попался на взятке в 200 тыс. евро. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фото с места происшествия можно здесь.

Фото: facebook.com/momot.aleksey