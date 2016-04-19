Дипломат о преступлениях России в Украине: первыми Путина должны осудить россияне

Первыми, кто могут и должен осудить президента РФ Владимира Путина за его преступления в Украине, являются россияне.

Об этом экс-посол Великобритании в Российской Федерации Эндрю Вуд заявил в интервью Апострофу.

В то же время он уточнил, что российским лидером, теоретически, может заняться Международный уголовный суд в Гааге.

"Что касается юридического привлечения нынешнего главы Кремля к ответственности, то многое может случиться", — отметил собеседник журналистов.

Напомним, ранее российско-американский историк Юрий Фельштинский заявил, что военная экспансия Владимира Путина только начинается. Ознакомиться с мнением эксперта можно здесь.