Министр о возвращении Донбасса и Крыма: надо играть в шахматы, не думая о кавалерийском наскоке

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что о возвращении Крыма и Донбасса военным путем не может идти речи, надо играть в шахматы, а не думать о "кавалерийском наскоке".

Об этом он сказал в интервью "Громадському ТВ".

"Могу сказать вам, что, конечно, о военном компоненте вообще, по моему мнению, речь идти не может, и я думаю, что это разумно и понятно. С такой военной машиной, фактически второй в мире, очень трудно тягаться, Крым фактически превращен на очень мощную военную базу", – заявил он.

"По моему мнению, вообще, как по Донбассу, так и по Крыму, — надо играть в шахматы, не надо думать о "кавалерийском наскоке". Это очень примитивно — на сложные вещи знать только один ответ: атака в лоб", — добавил Черныш.

Министр также считает, что "не очень разумно называть стратегию, детальный план и предъявлять его обществу".

"Ну, ты же не только обществу предъявляешь, ты предъявляешь план, как ты будешь действовать, чтобы сразу получить план, как будут действовать против тебя. То есть здесь нужно найти баланс — объявить, что мы делаем и показать практические шаги, которые мы можем", — сказал Черныш.

По его словам, его министерство будет действовать вместе с Меджлисом крымскотатарского народа. В планах, по словам Черныша, действовать "в унисон... с Меджлисом, с представителями гражданского общества и с международными организациями".

Он также заявил, что политика в отношении Крыма не должна быть "фрагментарной".

"Здесь речь же не идет о том, что мы можем какое-то одно мероприятие сделать, ну, отключить электроэнергию – и сразу все изменится. Ситуативность принятия решений, фрагментарность как раз и является нашей слабой стороной", — сказал он.

Как известно, в новом Кабмине в среду создали новое министерство — временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Напомним, политолог Константин Матвиенко считает, что аннексированный Россией Крым и захваченная боевиками часть Донбасса на законодательном уровне должны быть определены как временно оккупированные территории Украины, несмотря на то, что российское руководство уверяет, что "вопрос Крыма — закрыт".

видео: Громадське ТВ