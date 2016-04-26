"Стрелок" — борцам за "Русский мир" на Донбассе: на снисхождение не надейтесь

После того как экс-главарь боевиков Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" обвинил Кремль в лицемерии, за то что бросил пленных русских боевиков в украинских тюрьмах, к нему на квартиру зачастили российские правоохранители и едва не довели мать до инсульта.

Об этом сам "Стрелок" пишет на своей странице ВКонтакте.

"Мои претензии к конкретным сотрудникам полиции, едва не доведшим мою маму до инсульта, снимаются — они обязаны были выполнить необходимые (согласно УПК) доследственные действия", — заметил экс-главарь.

"А вот к нашей государственной власти в целом моё отношение стало еще гаже, чем было. Впрочем, я уже давно прогнозировал: по мере того, как "уважаемому партнеру Пётр Алексеичу" будут делать уступку за уступкой — все бывшие "борцы за Русский мир" начнут переходить сначала в разряд "неуравновешенных реконструкторов", потом — "провокаторов" и закончат в категории "террористов". Ну, по крайней мере (на первых порах) те, "которые не по приказу", — считает Стрелок.

"До тех, кто "по приказу" — тоже очередь дойдет — пусть не надеются на "снисхождение", а изучают историю бывшей Югославии. Это касается не только исполнителей...", — подытожил Гиркин.

Напомним, ранее "Стрелок" предложил "мямле" Путину уйти в отставку.

Фото: Вконтакте Игорь Стрелков