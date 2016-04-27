Обозреватель объяснил, почему Крым – козырная карта в руках США

Оккупированный Россией Крым остается козырной картой в руках западного сообщества, которую разыграют в наиболее подходящий момент. Московские клептократы не хотят и не могут развивать полуостров, не говоря уже о выжженной земле на востоке Украины. Владимир Путин сам себя подвесил на крымский крючок.

Об этом пишет политический обозреватель Сергей Стельмах для Крым.Реалии.

"Президент Барак Обама начал большое турне по странам-союзникам, чтобы сверить позиции по ключевым вопросам.

Основными темами этой встречи его визита в Германию были не столько Украина или Сирия, сколько перспектива подписания пакта о свободной торговле между США и ЕС.

Фактически нынешний глава американского государства работает на победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которой, по всей видимости, и придется принимать окончательное решение по Донбассу и Крыму. Уже сейчас закладываются основы для следующего этапа давления на агрессора. Значительным достижением нынешней администрации является уже то, что они смогли сохранить консенсус со странами ЕС по вопросу санкций. Без этого невозможно представить дальнейшую работу по освобождению полуострова", — пишет он.

"Крым остается козырной картой в руках западного сообщества, которую разыграют в наиболее подходящий момент. Московские "стратеги" наивно полагали, что европейцы будут только на словах протестовать против аннексии, сохранив прежние экономические связи. В Кремле не рассчитывали, что столь наглое пренебрежение международным правом приведет к фундаментальному противостоянию с Западом. Почему у них был такой настрой – вопрос для психологов или психиатров. Команда президента Путина делает все возможное, чтобы заморозить ситуацию, надеясь на скорый "развал" Украины. К этому сводятся все "хитрые планы", но реальность и проблемы в экономике заставляют искать выход из ситуации. Во всяком случае, кремлевские функционеры уже ведут себя не настолько самоуверенно, как прежде. Финансовые потери делают их более сговорчивыми.

Эксперт также напомнил, что президент Петр Порошенко сообщил в эфире украинских телеканалов, что Москва согласилась на ввод на захваченные районы востока Украины полицейской миссии ОБСЕ. Если Кремль не опровергнет слова главы украинского руководства, то можно будет говорить о готовности Москвы начать (пусть и в замедленной форме) реальное, а не декларативное выполнение Минска-2. Российские власти пока упираются, рассказывая, что де не имеют никаких обязательств, хотя под текстом соглашения стоит подпись их посла Михаила Зурабова. То есть на скорое снятие санкций им рассчитывать не стоит.

В настоящее время террористические "республики" Донбасса — это огромный бизнес-проект для путинского окружения. Силовики кормятся с военных поставок, "гуманитарных конвоев". Так называемые "системные либералы" в правительстве осваивают средства, которые идут по серым схемам на "социальное обеспечение" оккупированных районов.

Ранее немецкое издание "Bild" опубликовало разгромный материал, сообщив, что Кремль устроил ползучую аннексию Донбасса, создал несколько комиссий, которые де-факто из Москвы заправляют делами в ОРДЛО. На первый взгляд, это противоречит воплям так называемой российской патриотической оппозиции, которая со всех углов кричит, что Путин "слил" террористические ДНР и ЛНР. На самом деле, тут нет никакого противоречия. Кремль не ведет государственного строительства на захваченной территории, а технично "распиливает" деньги и украинские предприятия, вывозя их на территорию России. Московские клептократы не хотят и не могут развивать Крым, не говоря уже о выжженной земле на востоке Украины.

Пока же господин Обама и канцлер Меркель во время встречи в Германии показали россиянам "морковку".

"Несмотря на громкость заявления, оно не адресовано персонально российскому президенту. Основной адресат – российская элита. Точнее, та ее часть, которая еще не утратила связи с реальностью и не настолько близка к Кремлю, чтобы получать от него "жирные" государственные заказы. Владимир Путин сам себя подвесил на крымский крючок. Как показали прошедшие два года, аннексия – инфантильный шаг, в котором не было никакого стратегического расчета. Глупо "присоединять" территорию, не обеспечив международно-правового прикрытия. Его имидж испорчен настолько, что ни о каком возвращении Кремля к прежним отношениям с Западом речь давно не идет", — пишет Стельмах.

Напомним, политолог Владимир Цибулько заявил, что мировое сообщество никогда не сможет забыть ту пощечину, которую Россия дала Украине. Ведь, нанося удары по Украине, Россия унизила, в первую очередь, подписантов Будапештского меморандума.