У Яроша обещают не допустить провокаций в Одессе 2 мая

Национальное движение "Державна ініціатива Яроша" (ДІЯ) и Украинская Добровольческая Армия не допустят новых майских провокаций в Одессе.

Об этом говорится в заявление руководства, переданном изданию "Главред" представителем нацдвижения ДІЯ, заместителем Дмитрия Яроша по общественно-политическим вопросам Андреем Шараскиным ("Богема").

"2 мая вся Украина будет поминать жертв трагедии, которую два года назад в Одессе организовали кремлевские спецслужбы. Тогда, в результате столкновений и пожара в местном Доме профсоюзов погибло 46 человек и более 200 получили травмы. Враг преследовал конкретную цель — дестабилизировать ситуацию в регионе, вызвать панику, внушить ужас одесситов и, в конечном итоге, повторить сценарий, который состоялся в Донецкой и Луганской областях с последующим развитием сепаратимзма и образованием квази-республик", — говорится в заявлении.

"Год назад украинские патриоты с помощью правоохранителей не допустили такого кремлевского сценария. Однако, мы не исключаем, что российско-террористические бандформирования в годовщину одесской майской трагедии попытаются взять реванш и спровоцировать новое побоище еще большего масштаба. Поэтому активисты нацдвижения ДІЯ и бойцы отрядов территориальной обороны "Украинской Добровольческой Армии" приведены в состояние полной готовности с возможностью в любой момент реагировать на провокации в Одессе и дать достойный отпор врагу", — говорится в документе.

По его словам, представители движения со всех областей готовы в любой момент выехать на помощь в Одессу.

Шараскин также призвал не допустить новых проявлений сепаратизма как в Одессе, так и на территории всей Украины и помешать "планам кремлевского карлика".

Напомним, ранее сообщалось,что президент Петр Порошенко поручил отправить в Одессу тысячу силовиков.