Испания начала процедуру экстрадиции нардепа Онищенко

Испанский суд начал рассмотрение процедуры экстрадиции объявленного в розыск народного депутата Украины Александра Онищенко, обязав его являться в суд каждый месяц.



Об этом говорится в сообщении посольства Испании, которое представили во время заседания Соломенского суда прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Громадське.

"По решению суда Испании, к нему применено условное освобождение, то есть, мера пресечения. Теперь первого числа каждого месяца он обязан являться в суд Испании, который рассматривает экстрадицию", — сказал прокурор Андрей Перов.

Если Онищенко не появится в испанском суде, то это может быть основанием для объявления его в розыск в странах Европы, отмечает прокурор. Такое решение суд Испании относительно Онищенко принял 13 ноября 2017 года.

Вместе с тем, защита Онищенко в суде пыталась обжаловать письмо Генеральной прокуратуры, в котором еще в декабре 2016 года следователи просили Испанию об экстрадиции Онищенко.

Напомним, 15 июня 2016 года в НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування".

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.