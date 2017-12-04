Нардеп заявил, что сотрудничество с МВФ не присло ничего, кроме долгов

Народный депутат Виктор Бондарь на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом является тупиком для Украины.

Он отметил, что реформы в стране не проводятся, а рост ВВП обусловлен только вывозом капитала из страны.

"Мы очень внимательно анализировали этот проект бюджета и у нас снова стоит вопрос, который стоит 25 лет: куда мы дальше движемся? Кто навязывает нам свою волю, и под чью дудку пляшет Украина и украинское правительство? То, что мы видим сегодня – это снова выполнение требований МВФ, и там нет ничего о росте экономики Украины, о экономических реформах, о поддержке промышленности в Украине, поддержке перспективных отраслей, по созданию новых рабочих мест. Вместо этого мы видим увеличение расходов на правоохранительную систему и - главное - выполнение требований МВФ", - заявил Бондарь.

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По его словам, выполнение требований привело к тому, что в стране было принято несколько псевдореформ (в частности, реформа здравоохранения), которые только создают проблемы для украинцев и ничего не улучшают по сути.

"С точки зрения экономики мы видем, что за последний год номинальный ВВП Украины уменьшился почти в два раза, экспорт снизился вдвое, а после подписания соглашения об ассоциации с ЕС экспорт товаров в Евросоюз снизился более чем на 22 процента, это данные Госкомстата. Инфляция в 2,2 раза подняла потребтовары. А объемы реализации продукции украиснкой промышленности упали почти на 60 процентов по сравнению с 2013 годом. По статистике мы видим рост ВВП на два процента, но 1,7% от этого роста – торговля. А в торговле за последние 9 месяцев произошел рост импорта на 29%, то есть с помощью торговли мы, по сути, мы через торговлю выводим валюту из страны, кредитуем иностранных производителей. И за счет этого показываем какой-то там рост ВВП. В то же время промышленность, производство падает. Люди выезжают из страны. Экономической модели в стране нет", - отметил депутат.

По его словам, ничего хорошего не принесло Украине и сотрудничество с МВФ.

"На этого год мы уже 85% ВВП должны иностранным кредиторам. За 2018 год 130 миллиардов гривен предлагается отдать только за долги по прошлым периодам. В то же время они нам ставят условия – землю продавать, медицинскую реформу делать, правоохранительные органы и так далее. Пошли мелкие условия – снять мораторий на вывоз леса, еще что-то. По сути, нам начинают рассказывать, как должны жить украинцы, как должна жить Украина. Это приводит к тому, что население беднеет, и мы ничего не меняем в стране, кроме того, что набираем долгов для следующих поколений", - сказал Бондарь.

Как сообщалось ранее, Украина выплатила МВФ в 2017 году больше, чем получила.