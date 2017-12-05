"Мы точно найдем какую-то модель". Опубликована запись разговора Саакашвили с Курченко

Во время брифинга генерального прокурора Юрия Луценко была обнародована запись разговора Михеила Саакашвили и беглого олигарха Сергея Курченко. В нем Саакашвили и Курченко обсуждают возможность построения "длинной истории" взаимоотношений. Кроме того, собеседники оговаривают канал коммуникации между собой.

Предлагаем Вашему вниманию расшифровку разговора Саакашвили с Курченко:

Михеил Саакашвили: Але, Сергей, добрый день! Как там у вас?

Сергей Курченко: Добрый вечер! У нас хорошо, а как у вас дела?

Михаел Саакашвили: Ну… все… движемся в правильном направлении, я думаю…

Сергей Курченко: Ясно. Угу, угу.

Михаел Саакашвили: Я бы… мне бы… мне мой друг передавал, так сказать, что с вами общался, и он очень такой доволен, благодарил.

Сергей Курченко: Ясно. Смотрите, вот фундаментально что хотел обсудить. У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы и у меня есть в России возможность заходить в разные кабинеты. И я заинтересован в том, чтобы построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий?

Михаел Саакашвили: Я думаю, что просто надо вам с нашим другом поговорить на эту тему. В принципе, это отдельный разговор, и надо поговорить, обсудить с ним это…

Сергей Курченко: А есть у вас какой-то доверенный человек, который может сюда приезжать, сюда, где я, чтобы мы через него коммуницировали?

Михаел Саакашвили: Я думаю, что всегда можно найти людей, но просто надо обсудить с ними и тщательно пройтись по пунктам.

Сергей Курченко: Хорошо, а такой человек, которого вы можете к нам прислать, у вас есть?

Михаел Саакашвили: Абсолютно, абсолютно.

Сергей Курченко: Мы очень ждем, скажите когда. И мы точно найдем какую-то модель.

Михаел Саакашвили: Хорошо, договорились.

Сергей Курченко: Хорошо, тогда мы от нашего общего знакомого ждем контакт вашего человека и его ждем в гости.

Михаел Саакашвили: Хорошо, до свидания.

Запись разговора Саакашвили с Курченко с 27:40.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о нейтрализации московского плана "русской зимы" в Киеве, в ходе которого за счет "Януковича-Курченко" планировался захват здания Верховной Рады и водворение туда Саакашвили.