Встреча Порошенко и Дуды: Главные заявления президентов Украины и Польши

13 декабря 2017, 16:56

Порошенко подчеркнул, что от исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает Россия.

Порошенко и Дуда встретились в Харькове

В среду, 13 декабря, в Харькове прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды.

Основной темой переговоров стали стратегические вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны, в том числе в контексте противодействия российской агрессии.

Предлагаем Вашему вниманию основные заявления президентов Украины и Польши:

О "черных списках"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с польским коллегой о сокращении перечня лиц, которым запрещен въезд в Польшу и Украину. "Мы договорились сократить перечень лиц, которым запрещен въезд в наши страны, и сделать несколько других вещей, которые снизят уровень напряженности в этих чувствительных вопросах", — отметил глава Украинского государства.

Об историческом прошлом

Порошенко подчеркнул, что от исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает Россия. "У нас есть абсолютно четкое понимание — и у меня, и у господина президента (Польши Анджея Дуды, — ред.) — от исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона и это не Украина, не Польша, а Россия", — добавил президент.

В то же время Дуда выразил надержду на разрешение с Украиной вопросов исторического прошлого в духе добрососедства. Лидер польского государства сказал, что одними из главных вопросов сегодняшней встречи были темы исторического прошлого. "Есть действительно несколько сложных вопросов, но, я верю в это глубоко, что нам удастся их хорошо решить в духе добрососедства и хорошего сотрудничества между нашими странами, прежде всего хорошего сотрудничества между нашими народами", — сказал Дуда.

Комментируя ситуацию с разрушениями украинских памятников в Польше, Дуда заявил, что увековечивать нужно конкретных погибших лиц. На что президент Украины Петр Порошенко ответил, что разрушение любого памятника является вандализмом. На вопрос журналиста, как он относится к вопросу восстановления памятников УПА в Польше, Дуда сказал: "Мой ответ очень прост. Конечно, я болею за каждую ситуацию... когда любая форма увековечения, памятник уничтожается, потому что это не путь к мирному установлению отношений между народами. Но я также переживаю, когда устанавливают такую форму, которая ранит других, потому что считается ненастоящей, неправдивой".

О миссии ОБСЕ и миротворцах на Донбассе

Также Порошенко обратился к Дуде с просьбой увеличить число польских представителей в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. "Мы были бы очень признательны, если бы Польша изыскала возможность увеличить число своих представителей в СММ ОБСЕ, поскольку это объективная информация, это шаги, которые способствуют миру в Украине", — призвал глава государства.

В этой связи Порошенко выразил надежду, что вопрос развертывания миротворцев ООН на Донбассе будет решен в ближайшее время. "Мы оптимисты и считаем, что ситуация в отношении миротворцев должна быть решена в самое ближайшее время. Очень важно, что Украина передает эстафету членства в Совете безопасности ООН нашим надежным, твердым партнерам из Польши", — заявил он.

В свою очередь, Дуда заявил, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций должна находиться на всей территории Донбасса и не ограничиваться защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "И мы, Польша, решительные сторонники того, чтобы это была мирная миссия, абсолютно по всем стандартам, предусмотренным для такого рода операций, чтобы эта миссия не ограничивалась исключительно защитой представителей ОБСЕ, но чтобы это была настоящая мирная миссия, которая будет действовать на всей этой территории", — сказал Дуда.

О санкциях против России

Дуда поддержал продолжение санкционного давления Евросоюза на Россию до восстановления целостности Украины. Об этом по итогам переговоров в Харькове заявил президент Украины Петр Порошенко. "Я получил четкое заверение в неизменной поддержке Польшей нашего государства в отпоре российской агрессии, проведении реформ, в продолжении санкционного давления Евросоюза на РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины. Рад, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Польши в стратегических вопросах, которые касаются безопасности наших государств и всей Европы", — заявил Порошенко.

О таможенном контроле на украинско-польской границе

Порошенко заявил о достижении договоренности с польским коллегой о введении совместного таможенного контроля на украинско-польской границе. "Мы договорились, например, на межправительственном уровне, мы введем совместный таможенный контроль, как эффективное средство борьбы с коррупцией и контрабандой", — заявил он.

Напомним, ранее Порошенко назвал общего для Украины и Польши исторического героя.

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