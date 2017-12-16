Тука раскрыл, сколько жителей оккупированной Луганщины мечтает вернуться в Украину

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что по данным разведки и по его собственным, на захваченной части Луганщины до 70% жителей мечтают о том, чтобы вернуться обратно в Украину.

На неподконтрольных Киеву землях живут около 3 млн человек — это меньше 10% от всего населения украинского государства (по официальным сведениям, составляет 45 млн), рассказал он на чате в "Главреде".

"Когда я приезжаю на КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда — Ред.) и вижу, какие там условия (банально не хватает воды, туалетов), и как украинские силовики копаются в сумке бабушки, которая всю жизнь честно проработала, как унизительно выбрасывают ее вещи на пол, то другой реакции вы от них ждете? Конечно, они обижены, конечно у них идет отторжение", — отметил гость.

По его словам, людей не интересуют георгиевские ленточки, их интересуют обычные проблемы — где можно купить сало, как получить пенсии, как поехать к врачу в Харьков. "Именно решение вот таких вопросов — это путь к возвращению Донбасса в Украину", — добавил собеседник.

"Тот, кто принесет на эту территорию мир, порядок, спокойствие и даст будущее, того и примут эти люди. Если это не сделает Украину, тогда это сделает Россия. К тому же, нам неизвестно реальное число погибших, а у них есть друзья, родственники. Об этом надо думать, а не о том, сколько килограммов колбасы протянут на ту территорию", — считает замминистра.

Ранее Георгий Тука заявил, что попытка восстановить старый Донбасс будет преступлением по отношении к Украине, наша страна туда уже не вернется. Ознакомиться с другими мнениями чиновника можно здесь.