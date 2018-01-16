В Николаеве задержали заместителя главы фракции "Оппоблока" в горсовете — Луценко

По подозрению в хищении бюджетных средств правоохранители задержали в Николаеве несколько чиновников и заместителя руководителя фракции "Оппозиционный блок" Игоря Копейку.

В целом в Николаеве задержаны 5 участников преступной группы, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Сегодня вечером в Николаеве полицией и прокурорами задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ", — написал он.

"Эта организация систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 000 гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом своему руководству", — пояснил генпрокурор.

"Пусть приснится им мультик", — написал Луценко, очевидно, намекая на лидера николаевской преступной группировки Михаила Титова по кличке "Мультик", которого вместе с другими 4 лицами задержали 29 августа прошлого года.