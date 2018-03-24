Экс-министр объяснил, почему Путину нужно показывать "гуманизм"

Руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что российскому президенту Владимиру Путину нужно демонстрировать "гуманизм" с одной целью — добиться ослабления или даже снятия санкций с его страны.

Наши заложники являются только инструментом в этой игре, рассказал эксперт на чате в "Главреде", отвечая на вопрос, почему глава РФ поручил проработать просьбу экс-кандидата в президенты, телеведущей Ксении Собчак о помиловании 16 политзаключенных, среди которых есть украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко.

"Ему (президенту России — Ред.) нужно демонстрировать "гуманизм" с одной целью — добиться ослабления или даже снятия санкций. Наши военнопленные или заложники являются лишь инструментом в этой игре. Но будет очень хорошо, если наши украинские граждане наконец вернутся домой", — отметил собеседник.

Ранее Владимир Огрызко выразил мнение, что главная цель РФ заключается в том, чтобы такой страны, как Украина, не было вообще, соседняя страна стремится оставить наше государство формально независимым, но с российской колониальной администрацией.