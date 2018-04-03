От Mercedes до Jaguar. Журналисты рассказали об элитном автопарке народных депутатов

Активисты и журналисты тщательно изучают доходы народных депутатов, которые указаны в их декларациях.

При этом в декларациях много интересного, в том числе и авто премиум-класса, передает "24 канал".

Например, народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко ездит на Mercedes-Benz GL450, а Татьяна Донец из "Народного фронта" имеет два автомобиля: Range Rover 2014, Jaguar XF 3.0. А Вадим Новинский — аж 10 элитных автомобилей.

Напомним, ранее журналисты показали, как нардепы открещиваются от элитных иномарок.