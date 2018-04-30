Политолог рассказал о перспективах политической карьеры Зеленского и Вакарчука

Знаменитые и публичные персоналии из сферы шоу-бизнеса могут организовывать зрелища как в своей профессиональной сфере, так и на политическом олимпе.

Другого результата от их деятельности никогда не будет. Такое заявление сделал политолог, директор Агентства моделирования ситуация Виталий Бала во время чата в "Главреде".

"Первое и последнее - вспоминая древнеримский высказывание о том, что народу нужны зрелища и хлеб, могу отметить, что представители шоу-бизнеса могут дать только зрелище. Поэтому в нынешней ситуации будет большая беда для страны, если каким-то образом во главе государства станет "скоморох". Оно нам точно не надо", - сказал он.

По словам политолога, представители шоу-бизнеса могут одержать победу на выборах, не исключено, что им окажет поддержку какая-нибудь политсила. Однако целью, как правило, бывают банальные договоренности для будущих преференций.

"Но как политтехнологический ход тех, кто финансирует такие проекты, это может иметь целью достижение определенных возможностей для переговорного процесса с будущим победителем", - подытожил спикер.

Напомним, во время чата в "Главреде" Виталий Бала дал прогноз относительно возможной политической карьеры Веры Савченко, сестры пребывающей под следствием Надежды Савченко.