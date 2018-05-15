Порошенко посмеялся над открытием Крымского моста

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство Крымского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив, что несмотря на попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают, что тяжесть совершенного международного преступления для России будет только расти.

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"Украина и в дальнейшем последовательно будет защищать свои позиции. Напомню, на мое поручение Арбитражного Трибунала Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста", - написал Порошенко.

Он также выразил сожаление, что в возведении моста участвовали представители европейского бизнеса.

"А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым", - подчеркнул Порошенко.

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Напомним, во вторник, 15 мая, с участием президента России Владимира Путина состоялось открытие автодорожной части Крымского моста, который соеденил Краснодарский край с аннексированным полуостровом Крым.