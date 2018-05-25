Порошенко заявил, что у него есть план, как освободить Украину от агрессора за пять лет

Президент Петр Порошенко заявил, что знает, как освободить Украину от российского агрессора.

По словам главы государства, на осуществление этой и других целей ему понадобятся ближайшие пять лет, передает Интерфакс-Украина.

"Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет. Каким образом стимулировать экономический рост, каким образом обеспечивать повышение стандартов жизни, каким образом строить конкурентную экономику и привлекать инвестиции и каким образом обеспечить мир в Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора", - заявил президент на заседании Национального инвестиционного совета в пятницу в Киеве.

Напомним, одним из предвыборных обещаний Порошенко было окончание войны на Востоке через две недели.

Ранее украинский дипломат Богдан Яременко объяснил, почему Порошенко может не попасть во второй тур выборов.