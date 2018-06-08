В Раде требуют завести дело на Мураева из-за заявлений по Сенцову

8 июня 2018, 14:19

Мураев должен ответить за то, что назвал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом, уверены в НФ. 

Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура должны возбудить дело против народного депутата Евгения Мураева за его манипулятивные заявления о том, что украинский политзаключенный Кремля, кинорежиссер Олег Сенцов является "террористом".

Соответствующее заявление сделал председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский во время выступления с трибуны парламента.

"Не успела Верховная Рада обратиться к международному сообществу с требованием усилить давление на Российскую Федерацию с целью освобождения украинских политзаключенных, как реакция Москвы была мгновенной. Существо, которое носит мандат народного депутата Украины, по фамилии Мураев, на телеканале NewsОne сделало заявление, что по Сенцову не все просто, что этот человек готовил подрывы, поджоги, и что время все расставит на свои места", - сказал Пашинский.

"Если бы это делал какой-то Киселев или другой - понятно, что это российская пропаганда. Но эту русскую пропаганду, все российские обвинения слово в слово повторил народный депутат Верховной Рады Украины", - подчеркнул Сергей Пашинский, отметив, что парламент не может не отреагировать на такие манипуляции нардепа Мураева.

"Я публично обращаюсь к председателю СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111 - государственная измена. Я публично обращаюсь к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 - за предоставление заведомо ложного сообщения о совершении преступления. Это юридические моменты. Но есть еще морально-этические вопросы. Уважаемые друзья, долго мы будем терпеть официальные рупоры российской пропаганды на территории Украины? Долго продажные клоуны будут рассказывать нам о свободе слова, а враг в это время через ньюзваны и другую нечисть будет вести с нами войну?", - заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Я обращаюсь к Мураеву: неуважаемый, вы не зайдете в этот зал, пока не принесете публичных извинений перед Сенцовым и государством Украина", - сказал Пашинский.

Напомним, что внефракционный нардеп, бывший "регионал" и владелец пророссийского телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом. "Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - заявил нардеп.

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