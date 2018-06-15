Тимошенко предложила сделать Украину парламентской республикой

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Украине нужна парламентская форма правления. Об этом она заявила во время выступления на Всеукраинском форуме "Новый курс Украины", который проходит в Киеве, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По ее словам, проанализировав 30 самых успешных стран мира, можно увидеть, что большинство из них именно парламентского типа, а бедные - президентского.

"Именно поэтому хочу предложить парламентскую форму правления канцлерского типа", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко также напомнила, что Революция Достоинства началась с того, что один человек решил не подписывать соглашение с ЕС, а Украина за это "заплатила кровью, людьми и войной".

"Можем ли мы и в дальнейшем продолжать эту традицию, когда один человек в своем кабинете, неизвестно под каким влиянием принимает решение для всей нации?" - спросила она.

Исходя из того, что 90% людей не хотят отказываться от избрания президента и против того, чтобы его выбирал парламент, выходом из ситуации может стать одновременное избрание на выборах партии и будущего канцлера - главы правительства. Именно кандидат на пост канцлера должен возглавлять партийный список, отметила лидер партии.

"Голосуя на выборах за партийный список, люди одновременно будут выбирать и партию, и будущего канцлера. Когда побеждает партия, никто не может вытянуть из-под стола неизвестного кандидата в канцлеры, согласовать его с олигархией и показать народу. Нам нужна сильная и действенная власть", - подытожила Юлия Тимошенко.