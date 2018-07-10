По одному из критериев Украина уже может быть членом НАТО - Яценюк

Единство Альянса и членство Украины в Альянсе только усилит мировую систему безопасности, считает Яценюк.

"Украина – вторая страна среди членов НАТО и партнеров по расходам на оборону в соотношении к ВВП. По этому критерию мы уже можем быть членами НАТО", - сказал лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины 2014-1016 годов, основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, 10 июля, во время дискуссии Киевского Форума: "Чего стоит ожидать от Саммита НАТО в 2018 году?"

В дискуссии, организованной Фондом "Открой Украину", принимают участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук, Глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников.

Яценюк напомнил, что в 2008 году под письмом-обращением к НАТО относительно предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО стояла его подпись как председателя Верховной Рады Украины, вместе с тогдашним президентом и премьер-министром: "Тогда Украина не получила план действий относительно членства в НАТО. Но мир в результате этого получил российскую военную агрессию против Грузии и Украины". Пропустить через 8 "Нет сомнений, что большинство народа Украины выступает за членство в Европейском Союзе, и в Североатлантическом альянсе. Для нас это вопрос выживания, а для мира - это вопрос существования того мира, который был устроен после Второй мировой войны", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Единство Альянса и членство Украины в Альянсе только усилит мировую систему безопасности, ведь НАТО является сегодня единственной системой безопасности, которая основывается не только на военном альянсе и не столько на военном альянсе, а на общих ценностях и единстве демократического мира", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Альянс должен продемонстрировать это "и на словах, и на деле", - сказал он: "Когда мы говорим о демонстрации на деле, то обращение Администрации Президента Соединенных Штатов Америки к странам-членам Альянса о необходимости увеличения расходов на оборону является правильным". Арсений Яценюк привел статистику Центра стратегических и международных исследований, согласно которой Украина – вторая страна среди членов Альянса и партнеров по показателю расходов на оборону в соотношении к ВВП: "Поэтому по этому критерию мы уже можем быть членами НАТО".

Он подчеркнул, что очень много сделано в сотрудничестве Украины со странами НАТО. Он особо отметил правительство Соединенных Штатов Америки и правительство Канады "за значительную помощь украинскому государству и украинским Вооруженным Силам, чтобы защищать ценности, демократию, суверенитет Украины и безопасности Европы".