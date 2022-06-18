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Арестович назвал сроки, когда оккупанты сами начнут отходить из Украины

18 июня 2022, 00:10

У российских оккупантов возникнет ощущение бессмысленности происходящего, говорит Арестович.

Арестович
Арестович / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заверил, что однажды на фронте произойдет перелом и российские войска начнут отходить с украинской территории сами, как отходили из-под Киева, Сум и Чернигова.

Как рассказал Арестович в разговоре с российским юристом, правозащитником Марком Фейгиным 17 июня, у российских оккупантов возникнет ощущение бессмысленности происходящего.

"Речь пойдет об освобождении всей нашей территории военным путем, по крайней мере, к линии 23 февраля. Потому что однажды произойдет перелом и российские войска начнут отходить с украинской территории сами, как отходили из-под Киева, Сум и Чернигова. Вроде как, не получив полный военный разгром, но понимая бесперспективность, начнут отходить", – рассказал советник главы ОП.

"Они уже близки к границе насыщения. Сейчас, конечно, они подсобрали ресурсы и ломанулись на Славянском и Попаснянском направлениях. Но заметьте, Херсонское – обороняется, Запорожское – стоит и ресурсов туда уже не хватает. Не хватает резервов", – отметил Арестович.

Он также спрогнозировал приблизительные сроки, когда российские войска начнут отходить с украинских территорий.

"Ну, еще немного, еще какие-то сроки. Можно сказать – 2-3 недели, на самом деле – нет, там больше будет, возможно месяц-полтора. Но они остановятся. И тогда возникнет ощущение (у оккупантов – ред.), очень важное с идеологической точки зрения, и с точки зрения победы в ментальном пространстве – бессмысленности происходящего", – сказал советник руководителя ОП.

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Война России против Украины

В разведке Великобритании 13 июня заявили, что оккупационным войскам РФ для продвижения на Донбассе нужно проводить усиленные фланговые действия, или же снова пытаться форсировать реки. Как полагают специалисты, преодоление речной преграды может стать одним из важнейших факторов, который определит ход боевых действий.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о тяжелой ситуации в Северодонецке. Захватчики разрушили все мосты, ведущие в город. Однако Северодонецк не заблокирован – его часть под контролем Украины, коммуникация с городом есть. Местные жители вынуждены выживать в тяжелых условиях, эвакуация невозможна.

Вооруженным силам Украины удалось освободить три села на Донбассе и подвинуть участок фронта на 15 километров. Бойцы не только обороняются, но и двигаются вперед. Несмотря на численное превосходство врага, украинские войска нанесли оккупантам ощутимые потери.

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