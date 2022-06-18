Арестович назвал сроки, когда оккупанты сами начнут отходить из Украины

Арестович / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заверил, что однажды на фронте произойдет перелом и российские войска начнут отходить с украинской территории сами, как отходили из-под Киева, Сум и Чернигова.

Как рассказал Арестович в разговоре с российским юристом, правозащитником Марком Фейгиным 17 июня, у российских оккупантов возникнет ощущение бессмысленности происходящего.

"Речь пойдет об освобождении всей нашей территории военным путем, по крайней мере, к линии 23 февраля. Потому что однажды произойдет перелом и российские войска начнут отходить с украинской территории сами, как отходили из-под Киева, Сум и Чернигова. Вроде как, не получив полный военный разгром, но понимая бесперспективность, начнут отходить", – рассказал советник главы ОП.

"Они уже близки к границе насыщения. Сейчас, конечно, они подсобрали ресурсы и ломанулись на Славянском и Попаснянском направлениях. Но заметьте, Херсонское – обороняется, Запорожское – стоит и ресурсов туда уже не хватает. Не хватает резервов", – отметил Арестович.

Он также спрогнозировал приблизительные сроки, когда российские войска начнут отходить с украинских территорий.

"Ну, еще немного, еще какие-то сроки. Можно сказать – 2-3 недели, на самом деле – нет, там больше будет, возможно месяц-полтора. Но они остановятся. И тогда возникнет ощущение (у оккупантов – ред.), очень важное с идеологической точки зрения, и с точки зрения победы в ментальном пространстве – бессмысленности происходящего", – сказал советник руководителя ОП.

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Война России против Украины

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