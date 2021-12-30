Байден может позвонить Зеленскому после разговора с Путиным – ОП

Байден может позвонить президенту Украины после разговора с Путиным, предполагают в ОП / Reuters

После общения по телефону с президентом России Владимиром Путиным, американский президент Джо Байден может позвонить главе Украинского государства Владимиру Зеленскому.

Такую возможность предполагает прессекретар президента Украины Сергей Никифоров, пишет УНИАН.

Он напомнил о том, что Зеленский 29 декабря говорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Во время разговора они частично обсудили и разговор Путина и Байдена, который запланирован на сегодня, 30 декабря.

"Поэтому, как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить", – отметил Никифоров.

Спикер президента уточнил, что сейчас ни формат, ни время разговора еще не согласованы.

Реклама

О возможном разговоре Байдена и Зеленского в ближайшее время заявляли и в Вашингтоне – о планах осуществить такой звонок сообщил высокопоставленный чиновник Совета по национальной безопасности США. Точная дата звонка пока неизвестна, но в Вашингтоне пообещали оставаться в тесной связи с Киевом.

Байден и Путин проведут новый разговор

В Совете национальной безопасности США 29 декабря заявили, что 30 декабря президент Джо Байден проведет телефонный разговор с российским главой государства Владимиром Путиным.

Байден во время разговора планирует поднять вопрос будущих переговоров США и России по вопросам безопасности, которые должны состояться 10 января, а также саммита Россия – НАТО и встречи РФ – ОБСЕ, которые запланированы на 12 и 13 января соответственно.

Американский президент во время переговоров намерен заявить Путину, что для США приоритетными являются консультации с западными союзниками. Также представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн подчеркнула, что Байден продолжает вести переговоры с лидерами Европы относительно общего ответа на стягивание российских войск к украинской границе.

Разговор Байдена и Путина запланирован на 22:30 по киевскому времени. Он станет вторым разговором лидеров США и РФ в декабре этого года.

Блинкен позвонил Зеленскому перед разговором лидеров США и РФ

29 декабря президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Вашингтон заверил Киев, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Стороны обсудили вопросы Донбасса и войск России у границ Украины. Также Блинкен сообщил Зеленскому о предстоящем разговоре главы Белого дома Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.

Вас также может заинтересовать: