Эксперт рассказал, кто стоит за оппозицией в Беларуси и почему Лукашенко пошел на арест боевиков ЧВК Вагнера

Против Лукашенко на выборах президента играет Россия - эксперт / Reuters

В процессе избирательной кампании в Беларуси против Александра Лукашенко играет Россия. Появление оппозиционных кандидатов на пост президента является элементом российского влияния. Арест белорусскими силовиками боевиков ЧВК Вагнера сигнализирует, что Лукашенко готов пойти на уступки Западу.

Об этом рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире телеканала Украины 24.

По его словам, в рамках президентской избирательной кампании в Беларуси против Лукашенко активно действует Москва – ранее ни Цепкало, ни Бабарико, ни Тихановская не были политическими фигурами и не претендовали на какие-либо роли в данном процессе.

"И появление господина Бабарико; и медиатур господина Цепкало; кстати, незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, который буквально сегодня от Путина попросил помощи; и, собственно, активность госпожи Тихановской, такая себе мыльная опера на политический строй - это все-таки элементы российского влияния, а не влияния Запада", - считает эксперт, отмечая, что Россия фактически запустила технологию появления кандидатов, которые непонятно откуда взялись.Читайте такжеЛукашенко заявил об изменении статуса отношений с Россией

Также он подчеркнул, что присутствие боевиков ЧВК Вагнера – другая часть игры Кремля. Их задержание в Беларуси означает, что Лукашенко готов пойти на ряд уступок западному политическому истеблишменту, ведь боевики замешаны в преступной деятельности на территориях Сирии и Ливии.

Напомним, российские боевики были задержаны в Беларуси 29 июля сотрудниками правоохранительных органов. Их обвиняют в подготовке кампании по дестабилизации накануне президентских выборов в стране.Читайте такжеПутин начал аннексию Беларуси, следующая на очереди - Украина

Ранее Москва потребовала освободить своих граждан, россияне мотивируют свое требование тем, что нет доказательств о совершении преступлений данными лицами в Беларуси.