"Это полное руки вверх": в Беларуси рассказали, как Россия хотела забрать власть у Лукашенко

Беларусь не согласилась с позицией России / ТАСС

В 2019 году Россия предлагала Беларуси в рамках союзного государства передать на наднациональный уровень 95% полномочий. Минск при таком сценарии мог контролировать лишь небольшую часть силовой вертикали власти.

Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в ходе онлайн-брифинга, посвященного будущему Дню независимости страны, сообщает Белта.

По словам дипломата, события произошли 13 февраля 2019 года в Сочи. Тогда россияне – кто конкретно, Семашко не называет – предложили белорусскому МИД ознакомиться с вариантом дальнейшей интеграции в рамках союзного государства. При более детальном изучении документа выяснилось, что Россия хочет получить практически полную власть над Беларусью.

"Я даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть", - сказал Семашко.Читайте такжеВ Беларуси чуть не состоялся Майдан: Лукашенко пообещал расправиться с "кукловодами"

По его словам, даже в ЕС только 18% функций государств отданы центральным органам власти Евросоюза.

"А в том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили, я насчитал 95% функций наднациональных", - утверждает посол.

Напоследок он подчеркнул, что такие решения должны приниматься на основе всеобщего консенсуса – нельзя допустить, чтобы Беларусь в рамках таких договоренностей утратила своей суверенитет.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил о вмешательстве во внутриполитические процессы государства, в том числе и со стороны российских чиновников.

Тем временем Лукашенко в ходе встречи с Путиным 30 июня во Ржеве заявил о приверженности дружбе с Россией.