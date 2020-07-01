УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Это полное руки вверх": в Беларуси рассказали, как Россия хотела забрать власть у Лукашенко

В Минске были поражены таким сценарием.

1 июля 2020, 17:17
Владимир Семашко
Беларусь не согласилась с позицией России / ТАСС

В 2019 году Россия предлагала Беларуси в рамках союзного государства передать на наднациональный уровень 95% полномочий. Минск при таком сценарии мог контролировать лишь небольшую часть силовой вертикали власти.

Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в ходе онлайн-брифинга, посвященного будущему Дню независимости страны, сообщает Белта.

По словам дипломата, события произошли 13 февраля 2019 года в Сочи. Тогда россияне – кто конкретно, Семашко не называет – предложили белорусскому МИД ознакомиться с вариантом дальнейшей интеграции в рамках союзного государства. При более детальном изучении документа выяснилось, что Россия хочет получить практически полную власть над Беларусью.

"Я даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть", - сказал Семашко.Читайте такжеВ Беларуси чуть не состоялся Майдан: Лукашенко пообещал расправиться с "кукловодами"

По его словам, даже в ЕС только 18% функций государств отданы центральным органам власти Евросоюза.

"А в том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили, я насчитал 95% функций наднациональных", - утверждает посол.

Напоследок он подчеркнул, что такие решения должны приниматься на основе всеобщего консенсуса – нельзя допустить, чтобы Беларусь в рамках таких договоренностей утратила своей суверенитет.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил о вмешательстве во внутриполитические процессы государства, в том числе и со стороны российских чиновников.

Тем временем Лукашенко в ходе встречи с Путиным 30 июня во Ржеве заявил о приверженности дружбе с Россией.

новости Беларуси Союзное государство новости России
Сейчас вы просматриваете новость «"Это полное руки вверх": в Беларуси рассказали, как Россия хотела забрать власть у Лукашенко». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:25
Россиянам пора "обнулить" кремлевского "Обнулёныша"
17:17
"Это полное руки вверх": в Беларуси рассказали, как Россия хотела забрать власть у Лукашенко
17:16
Ученые рассказали, почему возникают осложнения от Covid-19
17:15
"Красивая до неприличия": Ирина Шейк в прозрачном белье вызвала фурор
17:00
Ветер Любви 2020 - что было в 105 и 106 серии 01-07-2020 Видео
16:40
Штрафы за превышение скорости украинцам собрались поднять в 7 раз Видео
16:35
Нарушение прав украинцев или неоправданная критика: почему законопроект о риэлторах стал скандальным
16:12
Чат со строительным экспертом Виктором Лещинским
16:05
"Доделать этот проект": Меркель рассказала, почему Северный поток-2 нужно достроить Видео
16:03
Распространенные ошибки при продвижении Телеграм-канала новости компании
15:52
Ермак анонсировал закон о наказании за "слив" разговоров чиновников Видео
15:20
Как выбрать качественное свежее пиво - топ-3 совета эксперта
15:04
Повышение минимальной зарплаты: Кабмин утвердил новый график
15:02
Порошенко пошел в отказ и устроил в ГБР "цирк" с повестками на допрос Видео
15:00
Диабет 2 типа: причины, симптомы, лечение
14:38
Штрафы за игнор масок в Украине: кому и где грозит наказание Видео
14:24
Эпидемия COVID-19 в Украине идет на спад: эксперт рассказал об изменении ситуации
14:08
Что будет с долларом: эксперт дал прогноз курса на неделю
14:00
Comic Con Ukraine 2020 отменили - когда теперь будет фестиваль
13:56
Чип под кожу: украинцам готовят имунные паспорта для "маркировки" заражения COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять