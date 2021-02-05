УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Благие намерения и шкурные интересы": Зеленский высказался о запрете телеканалов

5 февраля 2021, 18:26

Президент обратился к украинцам на русском языке и призвал отделять "мухи от котлет", а правду от лжи. Сегодня наша страна делает все для мира.

Зеленский
Зеленский высказался о санкциях против телеканалов / president.gov.ua

В своем новом видеообращении к гражданам глава государства пояснил, почему ему пришлось ввести в действие решение СНБО, согласно которому прекратили эфир три телеканала - 112 Украина, ZIK и NewsOne.

"Нас давно хотят разделить. Чтобы этого не произошло, мы должны сами научиться разделять. Правду и ложь. Благие намерения и шкурные интересы", - подчеркнул глава государства.

"Хочется, чтобы меня четко услышала именно та часть людей, которая, учитывая различные обстоятельства, относится к украинскому языку настороженно и наивно верит в то, что если "по телику и на русском", то это непременно правда", – сказал глава государства.

По его словам, Россия и одна из политических партий заявляют о притеснениях русского языка. Он записал обращение на русском языке и объяснил почему.

"На русском языке, который мы, между прочим, украинцы, не дадим никому приватизировать и никому не подарим. Хотя бы из-за человека под псевдонимом "Казак Луганский" - он же Владимир Даль", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Даль был уроженцем Луганска.

"А это, если кто-то еще не понял, Украина", - добавил президент.

"Есть средства массовой информации, а есть средства массового поражения. Снаряды поражают тело, а информация поражает разум. Есть свобода слова, а есть слова, которые могут привести к несвободе, есть критика против личности, а есть диверсия против страны. Сегодня Украина все дает для мира, но никогда не даст себя в обиду. Не сдастся, но победит", - отметил президент.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
  • Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
  • В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.

СНБО Владимир Зеленский новости Украины Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «"Благие намерения и шкурные интересы": Зеленский высказался о запрете телеканалов». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Раде допустили поражение Зеленского в борьбе с Медведчуком и призвали отказаться от "Минска"В Раде допустили поражение Зеленского в борьбе с Медведчуком и призвали отказаться от "Минска" ЕС поддерживает санкции против каналов Медведчука, но есть одно "но" – посол УкраиныЕС поддерживает санкции против каналов Медведчука, но есть одно "но" – посол Украины У Зеленского выдвинули громкое обвинение "оппозиции"У Зеленского выдвинули громкое обвинение "оппозиции" Янукович рассекретил свой адрес в РФ и позвал "в гости" украинских прокуроровЯнукович рассекретил свой адрес в РФ и позвал "в гости" украинских прокуроров Зеленский сделал новое заявление о санкциях против каналов МедведчукаЗеленский сделал новое заявление о санкциях против каналов Медведчука
Следующий материал

Последние новости

19:45
Гороскоп на 6 февраля для всех: мощный "телохранитель" и запретные знаки
19:42
Вдова Кобзона объяснила эпатажное название семейной торговой марки
19:37
В Крыму вместо воды с кранов течет аммиак - подробности катастрофы
19:37
Скандал с дипломатами: Германия перешла к угрозам в адрес России Видео
19:35
Мрачный хоррор в милой обертке – представлен новый трейлер Little Nightmares II Видео
Реклама
19:35
Зеленский назвал Порошенко "ярым борцов с пропагандой РФ" и выдвинул ему резкое обвинение Видео
19:03
Филе семги и голубцы: чем кормят нардепов и какие цены на блюда Видео
18:57
Названо число украинцев, которые заболели COVID-19 повторно Видео
18:54
Павел Дуров объяснил, почему крупные корпорации не поспевают за Telegram
18:50
Врачи рассказали, от какой болезни печени может защитить кофе Видео
18:48
Психолог назвала четыре секрета успешного свидания
18:45
День Оксаны и Ксении – поздравления с днем ангела и чудные открытки
18:32
У Зеленского предупредили Брюссель об опасных планах Путина по Евросоюзу Видео
18:26
"Благие намерения и шкурные интересы": Зеленский высказался о запрете телеканалов Видео
18:03
Минздрав получил разрешение на экстренную вакцинацию – Степанов Видео
17:57
Опубликован свежий рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android
17:35
Степанов объявил о смягчении карантина в Украине и сделал заявление о работе транспорта Видео
17:33
У Зеленского раскрыли, сколько доз вакцины от COVID-19 точно получит Украина Видео
17:27
Новый суд над Навальным перенесли: названа дата
17:12
Сергей Бабкин показал фото перед операцией из больницы в Австрии
Реклама
17:10
Данилов предложил сотрудникам заблокированных каналов уезжать в Москву Видео
16:46
Санкции против Никарагуа из-за Крыма: Киев ответил на резкое высказывание России
16:45
Госэкоинспекция попала в ТОП-3 негативных для бизнеса регуляторных органов
16:31
Карантин в Украине до 30 апреля: в Раде раскрыли новые планы властей Видео
16:30
Авторы хитового проекта Dying Light представили план поддержки игры на февраль Видео
16:26
Российский МИД выслал из РФ европейцев-дипломатов из-за Навального Видео
16:06
Блокирование трех каналов: Данилов высказался насчет отмены санкций Видео
16:05
У репера Noize MC отменили концерт из-за его поддержки Навального
15:36
В Энергодаре произошло второе за неделю аварийное отключение ТЭС Видео
15:35
Отстраненный Зеленским Тупицкий работает удаленно и получает полную зарплату – КСУ Видео
15:35
Состоялся релиз крупного обновления Android TV: что изменилось
15:33
"Агрессор будит сильные эмоции": Захарова и Цимбалюк пофантазировали из-за секс-игрушки
15:11
Телеведущая раскрыла три способа ухаживать за лицом во время поездок
15:07
Морозы до -22 и метели: в Украину идет снежное светопреставление Видео
15:04
Замена бумажных трудовых книжек электронными - детали нового закона Видео
14:35
Композитор Silent Hill намекает на возвращение культовой серии Видео
14:30
Тарифные бунты: протестующие перекрыли трассы и выдвинули новые требования Видео
14:26
Maruv показала откровенные фото в стиле моделей Playboy
13:40
Blizzard раскрыла расписание BlizzConline 2021: когда смотреть и что ждать Видео
13:40
"Угрожали дать в морду": соратник Кивы рассказал о драке в Раде Видео
Реклама
13:37
Актер из Бумера умер при таинственных обстоятельствах
13:30
Укрзализныця оправдалась за "российский" Крым
13:21
Актриса из Звездных войн умерла от редкой формы рака
12:53
Bloomberg высчитал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии Видео
12:46
Из Рады предложили выгнать журналистов закрытых каналов, произошла потасовка Видео
12:44
В Сети появилось множество новой информации о горячо ожидаемой GTA VI Видео
12:43
Цены на газ и коммунальные тарифы будут расти - прогноз Кабмина Видео
12:39
Жениха Дженнифер Лопес заподозрили в измене с дивой реалити шоу
12:33
ФОПы устроили протест у офиса мамы главы комитета Рады и выдвинули громкое обвинение Видео
12:11
Степанов назвал основную выгоду от локдауна
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять