"Благие намерения и шкурные интересы": Зеленский высказался о запрете телеканалов

Президент обратился к украинцам на русском языке и призвал отделять "мухи от котлет", а правду от лжи. Сегодня наша страна делает все для мира.
В своем новом видеообращении к гражданам глава государства пояснил, почему ему пришлось ввести в действие решение СНБО, согласно которому прекратили эфир три телеканала - 112 Украина, ZIK и NewsOne.
"Нас давно хотят разделить. Чтобы этого не произошло, мы должны сами научиться разделять. Правду и ложь. Благие намерения и шкурные интересы", - подчеркнул глава государства.
"Хочется, чтобы меня четко услышала именно та часть людей, которая, учитывая различные обстоятельства, относится к украинскому языку настороженно и наивно верит в то, что если "по телику и на русском", то это непременно правда", – сказал глава государства.
По его словам, Россия и одна из политических партий заявляют о притеснениях русского языка. Он записал обращение на русском языке и объяснил почему.
"На русском языке, который мы, между прочим, украинцы, не дадим никому приватизировать и никому не подарим. Хотя бы из-за человека под псевдонимом "Казак Луганский" - он же Владимир Даль", - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что Даль был уроженцем Луганска.
"А это, если кто-то еще не понял, Украина", - добавил президент.
"Есть средства массовой информации, а есть средства массового поражения. Снаряды поражают тело, а информация поражает разум. Есть свобода слова, а есть слова, которые могут привести к несвободе, есть критика против личности, а есть диверсия против страны. Сегодня Украина все дает для мира, но никогда не даст себя в обиду. Не сдастся, но победит", - отметил президент.
Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.