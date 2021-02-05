"Благие намерения и шкурные интересы": Зеленский высказался о запрете телеканалов

Зеленский высказался о санкциях против телеканалов / president.gov.ua

В своем новом видеообращении к гражданам глава государства пояснил, почему ему пришлось ввести в действие решение СНБО, согласно которому прекратили эфир три телеканала - 112 Украина, ZIK и NewsOne.

"Нас давно хотят разделить. Чтобы этого не произошло, мы должны сами научиться разделять. Правду и ложь. Благие намерения и шкурные интересы", - подчеркнул глава государства.

"Хочется, чтобы меня четко услышала именно та часть людей, которая, учитывая различные обстоятельства, относится к украинскому языку настороженно и наивно верит в то, что если "по телику и на русском", то это непременно правда", – сказал глава государства.

По его словам, Россия и одна из политических партий заявляют о притеснениях русского языка. Он записал обращение на русском языке и объяснил почему.

"На русском языке, который мы, между прочим, украинцы, не дадим никому приватизировать и никому не подарим. Хотя бы из-за человека под псевдонимом "Казак Луганский" - он же Владимир Даль", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Даль был уроженцем Луганска.

"А это, если кто-то еще не понял, Украина", - добавил президент.

"Есть средства массовой информации, а есть средства массового поражения. Снаряды поражают тело, а информация поражает разум. Есть свобода слова, а есть слова, которые могут привести к несвободе, есть критика против личности, а есть диверсия против страны. Сегодня Украина все дает для мира, но никогда не даст себя в обиду. Не сдастся, но победит", - отметил президент.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: