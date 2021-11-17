Черная полоса в жизни Кивы: нардеп лишился наградного оружия и больше не кандидат наук

Илья Кива рассказал свою версию произошедшего / УНИАН

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, у которого отобрали наградной пистолет, вдобавок лишился и ученой степени кандидата наук.

По его словам, во время обыска "власти заставили комиссию в министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук". Кива уверяет, что такое решение было принято на основании того, что в его работе нет новизны.

"Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать. Сегодня также прошли обыски в квартире, где проживает моя вторая дочь, по тем же моим статьям", - заявил Кива в комментарии издании "Страна".

Читайте такжеОтветка за Бандеру: Киву сравнили с животным и расстреляли его фотоОн добавил, что "и решение министерства образования, и решение нынешнего министра внутренних дел будет в законном порядке обжаловано в суде. Эти незаконные решения рано или поздно будут отменены".

Ранее сообщалось, что Илья Кива решил обратиться к президенту России Владимиру Путину в день его рождения и назвал Путина "великим лидером дружественного к Украине народа".

Позже Кива попытался объяснить, зачем поздравил Путина с днем рождения. Мол, он его уважает как человека.

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