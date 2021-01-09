Чиновники в Украине не лечатся и не отдыхают - Тодуров

Он сказал, что чиновники рассматривают Украину исключительно как свой бизнес-проект,
Украинский кардиохирург Борис Тодуров заявил, что действующая власть не любит нашу страну, а всего лишь зарабатывает тут деньги.
Он сказал, что чиновники рассматривают Украину исключительно как свой бизнес-проект, пишет Гордон.
"Люди, в последнее время приходящие к власти, во-первых, не любят эту страну. Они ее рассматривают исключительно как свой собственный бизнес-проект. Они здесь зарабатывают деньги. Они разве здесь отдыхают? Нет. Лечатся? Нет. Их дети здесь живут? Нет. Это плацдарм, это сафари", – сказал Тодуров.
Он также считает, что иностранные чиновники приезжают в Украину "поохотиться на крупную дичь".
"Для приезжих это сафари… Эти наблюдательные советы, все эти интуристы, которые сегодня наводнили Украину, включая министров. Они же сюда приезжают на сафари: на крупную дичь поохотиться – и уехать", – добавил Тодуров.
- Ранее Главред сообщал, что в больницах сложилась чрезвычайная ситуация из-за массового наплыва пациентов с коронавирусом. Об этом заявил директор Института сердца, заслуженный врач Украины Борис Тодуров.