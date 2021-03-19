Данилов признался, готовит ли СНБО санкции против Порошенко

Секретарь СНБО откровенно отвел на вопрос журналистов о том, будут ли вводить санкционные ограничения против бывшего главы государства Петра Порошенко.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил о том, готовит ли его ведомство санкционные ограничения против бывшего президента Петра Порошенко.
По словам чиновника во время сегодняшнего брифинга по итогам заседания СНБО, такие санкции против бывшего гаранта не готовятся.
Так, по его словам, СНБО готовит документы для рассмотрения во время заседания после обращения одного из пяти субъектов. Сюда попадают президент, Кабмин, Верховная рада, Нацбанк и Служба безопасности.
"Если от этих органов есть документы в СНБО, то они начинают отрабатываться. На сегодняшний день документы по названным вами физическим или юридическим лицам в аппарате СНБО отсутствуют", - сказал Данилов.
Санкции СНБО - о чем ранее писал Главред:
- Напомним, 19 марта СНБО также решил наказать санкциями в частности бывших высокопоставленных чиновников-беглецов – экс-президента Виктора Януковича и Николая Азарова, который был премьером.
- В феврале орган решил ввести ограничительные меры против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.
- Потом СНБО одобрил санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- Позже было принято решение наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину – под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и Александр Якименко, возглавлявший Службу безопасности Украины.
- Санкции, которые были одобрены во время заседаний СНБО, своими указами ввел в действие Владимир Зеленский.
Автор: Екатерина Трохимчук