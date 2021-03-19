Данилов признался, готовит ли СНБО санкции против Порошенко

Данилов поведал о санкциях против Порошенко / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил о том, готовит ли его ведомство санкционные ограничения против бывшего президента Петра Порошенко.

По словам чиновника во время сегодняшнего брифинга по итогам заседания СНБО, такие санкции против бывшего гаранта не готовятся.

Так, по его словам, СНБО готовит документы для рассмотрения во время заседания после обращения одного из пяти субъектов. Сюда попадают президент, Кабмин, Верховная рада, Нацбанк и Служба безопасности.

"Если от этих органов есть документы в СНБО, то они начинают отрабатываться. На сегодняшний день документы по названным вами физическим или юридическим лицам в аппарате СНБО отсутствуют", - сказал Данилов.

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