Стало известно, сколько депутатов-миллионеров получают компенсацию за жилье

Депутаты-миллионеры в Раде - кто арендует жилье за госсчет / Фото Reuters

В апреле 2020 компенсацию за жилье из госбюджета получили 52 народных депутата. При этом половина из них – 25 народных избранников – являются миллионерами. Они задекларировали более 1 млн гривен денежных активов.

Речь идет как о наличных средствах, так и о суммах на банковских счетах, уточнил Комитет избирателей Украины (КИУ).

"Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию за аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в Киеве без получения бюджетных средств. Например, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено 1,2 млн грн (в среднем по 20 тыс. грн для депутата). При этом в апреле общие цифры расходов уменьшились в связи с пандемией Covid-19. В марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 млн грн", – пояснил председатель КИУ Алексей Кошель.

Читайте такжеМиллионы у должников и роскошный автопарк: Разумков показал декларациюПри этом абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые жилье арендуют за бюджетные деньги, являются членами фракции Слуга народа:

Александр Трухин – по декларации, у него 21,7 млн грн;

Артем Кунаев – 9,9 млн грн;

Степан Чернявский – 9,6 млн грн;

Павел Якименко – 9,4 млн грн;

Александр Салийчук – 8,6 млн грн;

Евгений Петруняк – 7 млн грн;

Алексей Ковалев – 6,9 млн грн;

Федор Вениславский – 6,8 млн грн;

Богдан Торохтий – 6,4 млн грн;

Андрей Костин – 4,8 млн грн;

Александр Аликсийчук – 4,3 млн грн;

Геннадий Касай – 4,1 млн грн;

Александр Горобец – 2,9 млн грн;

Анна Личман – 2,6 млн грн;

Артем Черноморов – 2,5 млн грн;

Максим Зуев – 2 млн грн;

Эдуард Прощук – 1,9 млн грн;

Дмитрий Налетов – 1,6 млн грн;

Елена Копанчук – 1,2 млн грн.

Слуг народа в топ-5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье за госсредства, разбавили Анатолий Урбанский из группы За будущее (19,7 млн грн) и Олег Мейдич из Батькивщины (9,8 млн грн). Они составили компанию Трухину, Кунаеву и Чернявскому.

Ранее глава парламента Дмитрий Разумов заявлял, что депутаты могли бы и обойтись без компенсации на аренду жилья. Спикер Верховной Рады считает, что депутаты и так получают хорошую зарплату.

Напомним, народному депутату VIII созыва Александру Пресману детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья.