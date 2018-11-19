Около 20 нардепов имеют свое жилье в Киеве, но получают денежную помощь на аренду - Луценко

Луценко не знает, как РК ВР будет принимать по ним решения.
Генеральная прокуратура Украины имеет материалы на более чем 20 народных депутатов, которым компенсируют затраты на аренду жилья, хотя они имебт принадлежащее им жилье в Киеве и в 30-километровой зоне от него.
"Сегодня в ГПУ - и насколько я знаю, и в САП - есть материалы, по которым у нас будет достаточно сложная ситуация. Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве и в зоне 30 километров... Депутаты, из того, что я помню из своей депутатской жизни, не самые бедные", - заявил генпрокурор Юрий Луценко после заседания регламентного комитета, сообщает Цензор.НЕТ.
Луценко добавил, что не знает, как регламентный комитет ВР планирует принимать Читайте также"Полтора миллиона дел": жена генпрокурора шокировала космическими цифрами достижений ГПУрешение относительно этих десятков нардепов, особенно зная о необходимости воздерживаться в случае конфликта интересов, если речь идет об однопартийцах:
"Придется ходить или по одному, или сразу выходить в зал ВР", - мрачно пошутил генпрокурор.
Напомним, за август на компенсацию жилья для нардепов в Киеве ушло 3,5 млн гривен.