Около 20 нардепов имеют свое жилье в Киеве, но получают денежную помощь на аренду - Луценко

Юрий Луценко отметил, что это только верхушка айсберга / УНИАН

Генеральная прокуратура Украины имеет материалы на более чем 20 народных депутатов, которым компенсируют затраты на аренду жилья, хотя они имебт принадлежащее им жилье в Киеве и в 30-километровой зоне от него.

"Сегодня в ГПУ - и насколько я знаю, и в САП - есть материалы, по которым у нас будет достаточно сложная ситуация. Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве и в зоне 30 километров... Депутаты, из того, что я помню из своей депутатской жизни, не самые бедные", - заявил генпрокурор Юрий Луценко после заседания регламентного комитета, сообщает Цензор.НЕТ.

Луценко добавил, что не знает, как регламентный комитет ВР планирует принимать Читайте также"Полтора миллиона дел": жена генпрокурора шокировала космическими цифрами достижений ГПУрешение относительно этих десятков нардепов, особенно зная о необходимости воздерживаться в случае конфликта интересов, если речь идет об однопартийцах:

"Придется ходить или по одному, или сразу выходить в зал ВР", - мрачно пошутил генпрокурор.

Напомним, за август на компенсацию жилья для нардепов в Киеве ушло 3,5 млн гривен.