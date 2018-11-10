"Полтора миллиона дел": жена генпрокурора шокировала космическими цифрами достижений ГПУ

Ирина Луценко снова выделилась эффектной выходкой / УНИАН

Народный депутат от БПП и супруга генерального прокурора Ирина Луценко рассказала на одном из политических шоу о нереальных достижениях Генпрокуратуры за время руководства ведомством Юрием Луценко.

Центр противодействия коррупции приводит в Facebook видео, где нардеп рассказывает о "возвращении около 60 тысяч квадратных метров земель, чрезвычайно огромном количестве гектаров леса," а также имущества, помещений и государственных предприятий.

"Сегодня в прокуратуре – полтора миллиона дел, которые пойдут в суд", - добавила также Ирина Луценко.

Таким размахом был шокирован даже ведущий Матвей Ганапольский, который уточнил, а каких именно миллионах идет речь.

"Обычный миллионах", - с легкостью парировала Луценко.

Пользователи соцсети были шокированы таким неприкрытым бахвальством со стороны супруги генпрокурора.

"Жена генерального прокурора, оценивает в эфире его работу. Не на кухне дома, а на всю страну. Он Дартаньян, а все козлы! О каких изменениях и реформах может идти речь с этой властью?", "Жена Луценко отображает уровень интеллекта и образованности всего депутатского корпуса", "Какие мы идиоты, а ей наср*ть пойдет Луценко в отставку, и они на Канары поедут жить, а мы дальше в ж*пе, "Как они со своим враньем надоели. Ну неужели сами не понимают, что народ столько лапши на ушах не выдержит и не верит", - не скрывали своих эмоций пользователи Сети.

Напомним, ранее Ирина Луценко вытолкала беременную журналистку телеканала "24" из-за неудобного вопроса по поводу недавних ругательств, прозвучавших из уст генпрокурора Украины в адрес нардепа Егора Соболева.