Ирина Луценко в Раде оттолкнула беременную журналистку из-за неприятного вопроса: опубликовано видео

Момент инцидента / Скриншот из видео

Супруга Юрия Луценко и нардеп из фракции "БПП" Ирина вытолкала беременную журналистку телеканала "24" из-за неудобного вопроса по поводу недавних ругательств, прозвучавших из уст генпрокурора Украины в адрес нардепа Егора Соболева.

Телерепортер Татьяна Шевченко решила узнать у Ирины Луценко о том, как она оценивает оскорбительные высказывания супруга. Нардеп в ответ оттолкнула журналистку и быстро скрылась из кулуаров парламента.

Напомним, 6 ноября в Раде генпрокурор назвал Соболева "недорослью с диареей мозга".