"Гавкаете целый день": Ирина Луценко и Кужель переругались в Раде из-за Тимошенко

Нардепы в Раде повздорили из-за Юлии Тимошенко / Фото: Reuters

Во вторник, 18 сентября, в Верховной Раде произошла перепалка между представителем президента в Раде Ириной Луценко и нардепом от "Батькивщина" Александрой Кужель.

Луценко с трибуны ВР подчеркнула, что позиция Юлии Тимошенко в 2008 году стала одним из факторов того, что Украина не получила Плана действий по членству в НАТО: "Во время своего визита в Брюссель незадолго до саммита Альянса Тимошенко проигнорировала директиву тогдашнего президента Ющенко и не посетила штаб квартиру НАТО, чтобы подтвердить решение Киева на вступление".

По ее словам, после этого Тимошенко предложила провести референдум по вступлению в НАТО и повторила эту же идею в 2010 году.

В свою очередь Кужель обратилась к Ирине Луценко: "Гавкают Моськи, когда слон идет. Вы целый день гавкаете на "Батькивщину". Мы понимаем, вам "Оппоблок", все другие – на душу, а вам только мешает "Батькивщина". Ира, вспомните, вы пришли в политику вместе с "Батькивщиной". "Батькивщина" одна стояла рядом с вами, Порошенко не было, когда мы вызволяли вашего мужа. Боженька все видит".

Напомним, ранее Кужель подралась в Раде с нардепом Андреем Тетеруком.