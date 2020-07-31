Демарш Козака по Донбассу: у Путина рассказали, выходит ли Россия из Минских соглашений

Переговоры по Донбассу будут продолжаться - Песков / УНИАН

Россия не намерена уходить из переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. В Москве считают, что Минские соглашения не имеют альтернативы и в дальнейшем могут использоваться в качестве базы для поисков решения по Донецкой и Луганской областям.

Об этом в ходе своей пресс-конференции заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Комментирую письмо замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, в котором было заявлено об инициативе прекращения переговоров по Донбассу на уровне советников, Песков объяснил, что у Путина не собираются уходить из переговорного процесса.

"Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием", - заверил спикер президента РФ.Читайте также"Мы сами знаем, что делать": Кравчук назвал России условия установления мира на Донбассе

Также он добавил, что в Кремле продолжают считать Минские соглашения базовым документом по вопросу решения военного конфликта России и Украины на Донбассе.

"Россия считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, в четверг, 30 июля, средства массовой информации опубликовали письмо замглавы АП РФ Дмитрия Козака, которое он адресовал Украине, Франции и Германии. В документе речь шла о прекращении переговоров на уровне советников глав государств Нормандского формата по причине неэффективности такого процесса.Читайте такжеРезников хочет привлечь к переговорам по Донбассу еще две страны - кого и зачем

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, объяснил, почему Москве не удается договориться с Киевом.