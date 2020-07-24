"Можем посочувствовать": в МИД России едко упрекнули Зеленского из-за Минских соглашений

Захарова собирается расшифровывать Минские соглашения / Reuters

Российское внешнеполитическое ведомство готово заняться расшифровкой договоренностей, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта. В Москве считают, что война на Донбассе продолжается из-за непонимания Киевом пунктов соглашений.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы Соловьев Live на YouTube.

В ответ на заявление Зеленского о том, что Минские соглашения требуют расшифровки, она сказала, что российский МИД готов решить этот вопрос и поблагодарила президента Украины за откровенность.

"МИД РФ готов помочь Владимиру Зеленскому расшифровать текст Минских соглашений. Я считаю, что, когда человек признается в том, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность", - отметила Захарова.Читайте также"Насильно мил не будешь": в Кремле заговорили о развале Минских соглашений

Также она подчеркнула, что теперь Москве якобы стало понятно, почему при президентстве Зеленского нет прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, вчера, 23 июля, на заседании ТКГ по Донбассу было принято решение о прекращении огня в зоне российско-украинского конфликта в ОРДЛО с 27 июля.