Полная автономия Донбасса: в разведке рассказали, кто от Кремля стал курировать процессы в "Л/ДНР"

Константин Затулин имеет существенное влияние на принятие решений в ОРДЛО - разведка Украины/ inshe.tv

После отставки помощника президента РФ Владислава Суркова существенное влияние на ситуацию в оккупированном Донбассе получил политик Константин Затулин, который убеждает замглавы АП РФ Дмитрия Козака продвигать в регионе грузинский или молдавский сценарий.

Об этом пишет глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в своем материале для ZN.UA.

По его словам, СВР внимательно наблюдает за процессами, которые происходят в оккупированных российско-террористическими войсками отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Сейчас там изменилась схема кураторства – на архитектуру принятия решений влияет российский политик Константин Затулин.

"Так, после отставки Владислава Суркова доступ к уху нового куратора проекта "СССР 2.0" Дмитрия Козака получил идеолог "русского мира" Константин Затулин, который нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую модель", - считает Кондратюк.Читайте такжеПереговоры по Донбассу: Кравчук сказал, какие компромиссы возможны

В качестве подтверждения такого тезиса глава украинской разведки процитировал Затулина, который ранее сделал заявление о том, что Россия видит реализацию Минских соглашений в контексте обеспечения де-факто полной самостоятельности Донбасса.

"Формально в составе Украины, и мог влиять на политику украинского правительства. Надеюсь, что к этому времени американцы устанут ею заниматься, устанут бросать ресурсы в эту топку, махнут рукой и свергнут какого-то националиста, и придет более-менее умеренный режим", - согласно цитате Кондратюка, сказал Затулин.

Напомним, ранее средства массовой информации опубликовали письмо, в котором замглавы АП РФ Дмитрий Козак выступил с предложением прекратить переговоры советников глав государств стран Нормандского формата.Читайте также"Мы сами знаем, что делать": Кравчук назвал России условия установления мира на Донбассе

В свою очередь, в Кремле опровергли отказ России от участия в переговорном процессе.