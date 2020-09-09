Эксперт назвал главное условие России в переговорах по Донбассу

Россия требует от Украины проведения переговоров с "ЛДНР" - политолог / Reuters

Режим прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе длился более 40 дней по той причине, что Россия пошла на компромисс, чтобы в ответ получить от Украины уступки в договоренностях по ОРДЛО, включая участие Киева в прямых переговорах с боевиками.

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Украина изначально стремилась к установлению режима перемирия, в котором не заинтересована Москва. Длительное перемирие было только из-за того, что Кремль ждал от Киева значительных уступок, в числе которых – прямые переговоры с представителями "ЛДНР".

"Не знаю, как им выкрутили руки на переговорах, как убедили Россию пойти на прекращение огня, но мы понимаем, что Россия прекращает огонь в ожидании дипломатических и политических уступок Украины, как прямые переговоры с боевиками в ОРДЛО", - считает эксперт.Читайте такжеУ Путина сделали заявление о срыве перемирия на Донбассе

Также он добавил, что Украина ни в коем случае не должна соглашаться на прямые переговоры с незаконными вооруженными формированиями и обязана осуждать позицию России, которая называет себя якобы "миротворцем" и "посредником".

"С этого момента против России нет санкций, нет никакого дипломатического давления – мы сами во всем виноваты. Поэтому мы ни в коем случае на прямые переговоры не идем и не пойдем", - подчеркнул Сазонов.

Напомним, в субботу, 5 сентября, главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин обещал устроить обстрел украинских позиций с 7 сентября по причине якобы нарушений Украиной договоренностей в ТКГ от 22 июля.

6 сентября российские незаконные вооруженные формирование нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв украинские позиции. В штабе ООС сделали заявление о том, что такие действия демонстрируют отсутствие у россиян желания завершить конфликт.

В Кремле выразили обеспокоенность случившимся и заявили о готовности поспособствовать урегулированию конфликта. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Россию "посредником" в вооруженном конфликте на Донбассе.

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