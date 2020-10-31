Эксперт спрогнозировал политическое землетрясение из-за конфликта Зеленского и КСУ

В политической истории Украины есть прецеденты принятия нестандартных решений, отметил Владимир Фесенко.
Президент Владимир Зеленский пытается осуществить перезагрузку Конституционного суда через Верховную Раду, однако большая часть парламентариев может выступить против такой инициативы. В государстве формируются предпосылки серьезного политического и правового кризиса.
Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала Украина 24, комментируя конфликт властей с Конституционным судом после резонансного решения по антикоррупционному законодательству.
По его словам, намерения Зеленского уволить через парламент судей КСУ могут не найти поддержки в Раде и привести к серьезному кризису.
"По сути, боюсь, у нас начинается свое землетрясение, но политическое. Есть признаки, пока что предварительные, косвенные, что у нас может возникнуть достаточно серьезный политико-правовой кризис", - отметил Фесенко.
Эксперт акцентировал внимание на том, что формально остановить полномочия Конституционного суда нельзя, так как это решение не вписывается в конституционную систему Украины. При этом сам КСУ может не признать такой ход со стороны украинского парламента.Читайте такжеСудья КСУ заявил о давлении из Офиса Зеленского и подал в отставку
"Хотя наша история знает несколько случаев, когда возникали совершенно нестандартные ситуации и приходилось принимать так называемые политико-правовые решения", - добавил политолог.
Теперь, полагает эксперт, страна фактически обречена на политический кризис.
"Сейчас ситуация беспрецедентна. Есть несколько вариантов — либо президент найдет 226 голосов в Раде, кризис продолжится, но тогда начнется процесс перезагрузки, а если не проголосуют этот законопроект, то кризис может обостриться", - подчеркнул Владимир Фесенко.
Конфликт КСУ и Зеленского
- Во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес решение о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предполагает уголовную ответственность за внесение чиновниками недостоверных данных в электронную декларацию.
- Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
- Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.