Эксперт спрогнозировал политическое землетрясение из-за конфликта Зеленского и КСУ

КСУ может не признать решение Рады по перезагрузке суда - политолог / УНИАН

Президент Владимир Зеленский пытается осуществить перезагрузку Конституционного суда через Верховную Раду, однако большая часть парламентариев может выступить против такой инициативы. В государстве формируются предпосылки серьезного политического и правового кризиса.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала Украина 24, комментируя конфликт властей с Конституционным судом после резонансного решения по антикоррупционному законодательству.

По его словам, намерения Зеленского уволить через парламент судей КСУ могут не найти поддержки в Раде и привести к серьезному кризису.

"По сути, боюсь, у нас начинается свое землетрясение, но политическое. Есть признаки, пока что предварительные, косвенные, что у нас может возникнуть достаточно серьезный политико-правовой кризис", - отметил Фесенко.

Эксперт акцентировал внимание на том, что формально остановить полномочия Конституционного суда нельзя, так как это решение не вписывается в конституционную систему Украины. При этом сам КСУ может не признать такой ход со стороны украинского парламента.Читайте такжеСудья КСУ заявил о давлении из Офиса Зеленского и подал в отставку

"Хотя наша история знает несколько случаев, когда возникали совершенно нестандартные ситуации и приходилось принимать так называемые политико-правовые решения", - добавил политолог.

Теперь, полагает эксперт, страна фактически обречена на политический кризис.

"Сейчас ситуация беспрецедентна. Есть несколько вариантов — либо президент найдет 226 голосов в Раде, кризис продолжится, но тогда начнется процесс перезагрузки, а если не проголосуют этот законопроект, то кризис может обостриться", - подчеркнул Владимир Фесенко.

Конфликт КСУ и Зеленского