"Это самоубийство": Резников откровенно высказался о выполнении Минска

Резников высказался о Минских договоренностях / пресс-служба КГГА

Если наша страна откажется в одностороннем порядке от выполнения условий Минских договоренностей, подписанных в 2014-2015 годах, этот шаг станет для нее "самоубийством".

"Отказываться от Минска в одностороннем порядке - это самоубийство. Потому что есть политико-дипломатические договоренности четырех стран: Германии, Франции, Украины и России. На сегодня лидеры "нормандского формата" встретились в прошлом году 9 декабря в Париже и договорились про определенные вещи, которые можно выполнить, продемонстрировав, что Минск может жить", - заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала Украина 24 в ответ на вопрос, почему президент Владимир Зеленский не откажется от Минска, если его нельзя выполнить.

Также, он считает, что если у России останется политическая воля на то, что они действительно готовы выйти с Донбасса, Минск можно выполнить.

"Нет никакой проблемы сесть на уровне лидеров "нормандского формата" и пересмотреть "Минск" - честно сказать: здесь он работает, здесь может сработать, здесь никогда не сработает, давайте в спокойном режиме перепишем", - заявил министр.

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При этом Резников объяснил свою позицию о том, что Минские соглашения невозможно выполнить на 100%. По его словам, чтобы "Минск" состоялся, надо сначала решить вопросы безопасности.

"Задачи по безопасности, о которых говорят даже участники "нормандского формата" - сначала режим тишины. Далее - другое. Но если "Минск" невозможно выполнить на 100%, а я вам точно скажу, что его невозможно выполнить хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов, а в "Минске" написано наоборот, речь идет о возможности и необходимости модернизации", - заявил вице-премьер.

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