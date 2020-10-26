"Это самоубийство": Резников откровенно высказался о выполнении Минска

Министр заверил, что Минские договоренности вполне реально выполнить.
Если наша страна откажется в одностороннем порядке от выполнения условий Минских договоренностей, подписанных в 2014-2015 годах, этот шаг станет для нее "самоубийством".
"Отказываться от Минска в одностороннем порядке - это самоубийство. Потому что есть политико-дипломатические договоренности четырех стран: Германии, Франции, Украины и России. На сегодня лидеры "нормандского формата" встретились в прошлом году 9 декабря в Париже и договорились про определенные вещи, которые можно выполнить, продемонстрировав, что Минск может жить", - заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала Украина 24 в ответ на вопрос, почему президент Владимир Зеленский не откажется от Минска, если его нельзя выполнить.
Также, он считает, что если у России останется политическая воля на то, что они действительно готовы выйти с Донбасса, Минск можно выполнить.
"Нет никакой проблемы сесть на уровне лидеров "нормандского формата" и пересмотреть "Минск" - честно сказать: здесь он работает, здесь может сработать, здесь никогда не сработает, давайте в спокойном режиме перепишем", - заявил министр.
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При этом Резников объяснил свою позицию о том, что Минские соглашения невозможно выполнить на 100%. По его словам, чтобы "Минск" состоялся, надо сначала решить вопросы безопасности.
"Задачи по безопасности, о которых говорят даже участники "нормандского формата" - сначала режим тишины. Далее - другое. Но если "Минск" невозможно выполнить на 100%, а я вам точно скажу, что его невозможно выполнить хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов, а в "Минске" написано наоборот, речь идет о возможности и необходимости модернизации", - заявил вице-премьер.
Война России и Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в мирные договоренности с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых Киеву удастся вернуть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.
- В Кремле в ответ на данное заявление подчеркнули, что Москва не намерена вести переговоры с другими странами по вопросу возвращения Крыма Украине.
- Ранее, 1 октября, глава делегации РФ в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов раскритиковал Офис президента за текст сообщения, в котором было указано, что Украина намерена решить вопрос Донбасса на базе украинских интересов. Он решил пригрозить Киеву последствиями такого заявления.
- Эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия будет готова вернуть Украине Донбасс в том случае, если Киев негласно признает аннексированный Крым территорией России.