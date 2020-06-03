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Гордон оценил кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры

3 июня 2020, 13:55

По словам Гордона, глава Минкульта - это "проклятая должность", однако у Ткаченко есть опыт, чтобы с ней справиться.

Ткаченко возглавил межфракционное объединение в Раде
Ткаченко может стать министром культуры / УНИАН

Журналист Дмитрий Гордон уверен, что Александр Ткаченко справится с должностью министра культуры. Об этом он заявил в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24".

"Министр культуры - это проклятая должность. Потому что бюджет дает Министерству культуры очень маленькие деньги, спрос большой, министр культуры всегда на виду. Мирить вечно ссорящихся деятелей культуры, которые выторговывают себе какие-то преференции от государства, очень сложно. Это очень тяжелая работа", - сказал Гордон, добавив, что Ткаченко подготовлен к такой работе.

"Я думаю, что Ткаченко к ней (работе на должности министра культуры - ред) подготовлен, потому что его бэкграунд, его прошлое медиа-менеджера, его интеллект, в конце концов. Я считаю, что это очень хорошая кандидатура на пост министра культуры", - резюмировал Гордон.

Как сообщалось, фракция партии "Слуга народа" поддержала кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры.

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