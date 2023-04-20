УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Киев – цель для агрессора России, но враг получит по зубам – Кличко

Андрей Ганчук
20 апреля 2023, 08:53 обновлено 20 апреля, 09:00
44
Киев хорошо укреплен, работы по защите города от нового вероятного нападения оккупантов России продолжаются, сказал столичный градоначальник Виталий Кличко.
Кличко, Киев
Россия не отказалась от планов по захвату Киева - Кличко / Коллаж Facebook В. Кличко, Википедия

Столица Украины Киев остается целью страны-агрессора России. Однако город хорошо укреплен, обороноспособность усиливается. Рассматриваются любые сценарии и проводятся мероприятия по усилению защиты, чтобы в случае чего враг получил по зубам. Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

В интервью Голосу Америки он рассказал о том, что страна-оккупант Россия не отказалась от планов по захвату Киева. Проводится работа, чтобы в случае возможной повторной попытки оккупации отразить атаки врага.

"Киев - это сердце. Киев - это столица. И поэтому мы делаем все для того, чтобы предусмотреть различные сценарии, даже худший сценарий, для того, чтобы, если кто-то сможет и захочет, сможет - это большой вопрос, захочет снова атаковать Киев, для того, чтобы ему дать по зубам", - отметил Кличко.

видео дня

По его словам, столица хорошо укреплена, проводятся мероприятия, направленные на защиту города.

"Сейчас город защищен гораздо лучше, чем месяц назад, чем полгода назад, тем более, чем год назад… Сейчас система контроля, система блокпостов, современное вооружение, и уже у нас Вооруженные силы гораздо крепче, чем год назад", - подчеркнул Виталий Кличко.

Угроза захвата Киева Россией

Президент Владимир Зеленский в феврале заявил, что Россия все еще хочет захватить не только Киев, но и всю территорию Украины.

Задача врага – лишение суверенитета и независимости украинского государства. Однако, как подчеркнул глава государства, планы Путина обречены на провал.

Российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью Главреду сказал, что Путин в войне против Украины не остановится в том случае, если его не остановить.

По его мнению, если оккупантам удастся достичь своих целей на востоке и юге, войска РФ снова могут двинуться на Киев.

Аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) опубликовали отчет, в котором рассказали о том, что Путин мечтал захватить Киев и свергнуть украинские власти, мол, "за три дня". По мнению экспертов, оккупанты должны были устроить террор, а кум Путина Медведчук подписать, дескать, "акт о капитуляции".

Война России против Украины:

новости Киева Виталий Кличко война России и Украины
Реклама

Главное за день

После потери Крыма Путина разорвут на части - Аббас Галлямов

После потери Крыма Путина разорвут на части - Аббас Галлямов

09:00 Эксклюзивы
После победы в войне Украина должна стать членом НАТО - президент Чехии

После победы в войне Украина должна стать членом НАТО - президент Чехии

08:56 Мир
Киев – цель для агрессора России, но враг получит по зубам – Кличко

Киев – цель для агрессора России, но враг получит по зубам – Кличко

08:53 Политика
Все главные новости

Последние новости

09:34

Контрнаступление и ложные ожидания

09:18

Жил с опекунами: стала известна личность подростка из Мариуполя, которого "усыновила" Львова-БеловаВидео

09:00

После потери Крыма Путина разорвут на части - Аббас ГаллямовЭксклюзив

08:56

Что означает упавшая икона: как защитить свой дом от беды

08:56

После победы в войне Украина должна стать членом НАТО - президент Чехии

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:53

Киев – цель для агрессора России, но враг получит по зубам – КличкоВидео

08:18

Гороскоп на сегодня 20 апреля 2023: Козерогам – капризы, Рыбам – взрыв эмоцийВидео

08:02

В боях за родной край погиб выпускник харьковского вуза: он создал проект реукраинизации Донбасса

07:53

Путин осознал плохую ситуацию: у Байдена объяснили "визит" диктатора на оккупированные территорииВидео

Реклама
07:52

Как очистить сгоревший эмалированный чайник: 2 проверенных способа

07:48

Что сделать чтобы не воняла обувь и ноги: 3 действенных совета

07:19

Очень серьезные системы ПВО уже есть у Украины, будут еще мощнее – ЗеленскийВидео

06:47

Яркая вспышка в небе над Киевом остается загадкой: в NASA опровергли падение спутника над столицейВидео

06:29

Когда мы достанем своими ракетами до московских болотмнение

03:43

5 необычных вещей, которые нельзя взять с собой в космос

03:20

Его знают только единицы: царский рецепт изумительной закуски из сала за 100 гривенВидео

03:15

"Уехала с концами": скандальный блогер рассказал, куда исчезла Надежда Мейхер

02:45

Как варить замороженные хинкали: пошаговая инструкция, чтобы блюдо получилось идеальным

02:00

"Россию атакуют 1000 дронов": эксперт объяснил, почему ВСУ держат в страхе пропаганду КремляВидео

01:30

"Шел в ад и возвращался с улыбкой": под Угледаром погиб замкомандира взвода 72-й ОМБр Олег Койляк

Реклама
00:51

Начальница уволила женщину из-за плохого самочувствия: месть развалила ее бизнес

00:51

Почему 20 апреля самый мистический день в году: приметы и что нельзя делатьВидео

00:09

Драгоценная вещь: зачем люди тоннами собирают пластиковые крышки от бутылок и используют повторноВидео

19 апреля, среда
23:42

Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASAВидео

23:25

Зачем 21 апреля пили воду из источника: приметы и что нельзя делатьВидео

23:18

Поездка Путина в Украину оказалась фейком, это был его двойник - ДаниловВидео

22:27

Избиение военного на Волыни: 22-летний подозреваемый проходит по делу о смертельной аварии

22:20

О чем может рассказать кошачий хвост: 4 причины пристальней следить за питомцемВидео

22:20

"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревогаВидео

21:39

Не успел вернуться: Алла Пугачева выгоняет Максима ГалкинаВидео

21:25

Доллар по 36,6: что будет с курсом валют в ближайшее времяВидео

21:10

Украина получит мощную военную помощь на 325 миллионов: что передает СШАВидео

20:58

"Петушки закукарекали": Алиев ярко поставил на место обнаглевших россиянВидео

20:51

"Зеленский был в полуокружении": аналитики установили точное место пребывания президента в АвдеевкеВидео

20:05

"Кошмар, что с ним стало, чучело": Киркоров огорошил россиян дикими танцами на своем концертеВидео

19:46

"Большое" наступление россиян окончательно провалилось, Путин с этим смирился - эксперт

19:33

"Нам не жалко": Потап рассказал кому выгодны слухи про его развод с КаменскихВидео

19:29

Виталий Портников. Россия вынуждена воевать хламомВидеоблоги

19:23

Бил ногами в голову и сломал нос: на Волыни офицер набросился на военного, у него отказали ноги

19:20

Сиди, россиянин, сопи в две дырочки и помалкиваймнение

Реклама
18:55

"Панцири не спасут": в Москву от ВСУ может долететь все что угодно - военный экспертВидео

18:33

Украину подморозит новый циклон: в страну мчит последнее похолодание - синоптикВидео

18:13

Светлана Тарабарова стала мамой в третий раз и показала ребенка

17:59

"Россия бросает свою армию в "мясные атаки": военный эксперт указал на провал ПутинаВидео

17:49

"Враг концентрирует наибольшее количество сил": Сырский рассказал о динамичных боях в БахмутеВидео

17:41

"Хвастаюсь": 49-летняя Королёва показала себя в купальнике после побега из РоссииВидео

17:30

Как коптить сало в домашних условиях: хитрая уловка, о которой мало кто догадывается

17:16

Зачем в кармане носить имбирь: деньги домой потекут рекой

17:10

Невероятная головоломка: найти лишнюю букву за 10 секунд смогут лишь люди с высоким IQВидео

17:09

Еще 2 года войны: министр обороны Британии дал неутешительный прогноз о войне в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять