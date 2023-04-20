Киев – цель для агрессора России, но враг получит по зубам – Кличко

Киев хорошо укреплен, работы по защите города от нового вероятного нападения оккупантов России продолжаются, сказал столичный градоначальник Виталий Кличко.

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Россия не отказалась от планов по захвату Киева - Кличко / Коллаж Facebook В. Кличко, Википедия

Столица Украины Киев остается целью страны-агрессора России. Однако город хорошо укреплен, обороноспособность усиливается. Рассматриваются любые сценарии и проводятся мероприятия по усилению защиты, чтобы в случае чего враг получил по зубам. Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

В интервью Голосу Америки он рассказал о том, что страна-оккупант Россия не отказалась от планов по захвату Киева. Проводится работа, чтобы в случае возможной повторной попытки оккупации отразить атаки врага.

"Киев - это сердце. Киев - это столица. И поэтому мы делаем все для того, чтобы предусмотреть различные сценарии, даже худший сценарий, для того, чтобы, если кто-то сможет и захочет, сможет - это большой вопрос, захочет снова атаковать Киев, для того, чтобы ему дать по зубам", - отметил Кличко.

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По его словам, столица хорошо укреплена, проводятся мероприятия, направленные на защиту города.

"Сейчас город защищен гораздо лучше, чем месяц назад, чем полгода назад, тем более, чем год назад… Сейчас система контроля, система блокпостов, современное вооружение, и уже у нас Вооруженные силы гораздо крепче, чем год назад", - подчеркнул Виталий Кличко.

Угроза захвата Киева Россией

Президент Владимир Зеленский в феврале заявил, что Россия все еще хочет захватить не только Киев, но и всю территорию Украины.

Задача врага – лишение суверенитета и независимости украинского государства. Однако, как подчеркнул глава государства, планы Путина обречены на провал.

Российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью Главреду сказал, что Путин в войне против Украины не остановится в том случае, если его не остановить.

По его мнению, если оккупантам удастся достичь своих целей на востоке и юге, войска РФ снова могут двинуться на Киев.

Аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) опубликовали отчет, в котором рассказали о том, что Путин мечтал захватить Киев и свергнуть украинские власти, мол, "за три дня". По мнению экспертов, оккупанты должны были устроить террор, а кум Путина Медведчук подписать, дескать, "акт о капитуляции".

Война России против Украины: