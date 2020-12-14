Комитет Рады поддержал проект госбюджета-2021

Против документа проголосовал лишь один народный избранник.
Сегодня вечером бюджетный комитет Рады поддержал проект государственного бюджета-2021.
Об этом сообщил народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко в Telegram.
"Бюджетный комитет поддержал проект бюджета-2021. Против один член комитета (ЕС), воздержался - 1 (Голос) ", - написал Гончаренко.
Отметим, фракция Слуга народа планирует завтра, 15 декабря, принять государственный бюджет на 2021 год. Во фракции исключают, что документ будут принимать во время так называемой "бюджетной ночи". Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель руководителя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.
Как пояснила народный депутат, нет нужды затягивать вопрос принятия госбюджета-2021, ведь голоса за него есть.
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"Сейчас продолжается заседание. Из того, что вижу, то голоса будут в Слуге народа, большинство, как я понимаю. Есть депутаты, которые не будут голосовать, но большинство настроено голосовать и, на сколько понимаю, будет поддержка других групп, как минимум", - рассказала она.
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