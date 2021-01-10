Компания Amazon нашла способ "дать подзатыльник" Трампу

Директор социальной сети Parler обвинил Amazon в намерении "полностью убрать свободу слова в интернете".
Тем, кто поддерживает Дональда Трампа, решили усложнить жизнь. Компания Amazon приняла решение отключить социальную сеть Parler, которой пользуются сторонники президента США, от облачной платформы Amazon Web Services (AWS).
В Amazon убеждены, что социальная сеть не следует правилам использования сервиса. Генеральный директор Parler Джон Матце подтвердил, что Amazon отключит серверы сайта, сообщает BuzzFeed News.
Также в Amazon сообщили, что нашли 98 постов от пользователей Parler, которые разжигают и одобряют насилие.
"Учитывая несчастные события, которые развернулись на этой неделе в Вашингтоне, есть серьезный риск, что подобный контент будет и дальше разжигать ненависть", - отметили в компании.
Amazon запланировала отключение Parler от своих сервисов на 10 января 23:59 по тихоокеанскому времени (09:59 по Киеву).
"Возможно, что Parler будет недоступен в интернете на протяжении недели, пока мы будем воссоздавать его с нуля. Мы готовились к этому, не полагались на проприетарную инфраструктуру Amazon и создавали продукты в железе",— написал Матце в своем аккаунте в Parler.
При этом директор социальной сети обвинил Amazon в намерении "полностью убрать свободу слова в интернете", а крупные технологические компании в целом — в координированной попытке уничтожить конкурента.
Parler - социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, в частности сторонников Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году.
Последние события в США – о чем сообщалось ранее:
- 10 января социальную сеть Parler удалили из магазина App Store. Такое решение приняла компания Apple на фоне беспорядков в Вашингтоне.
- 9 января в компании Google объявили о блокировке в своем магазине популярного среди сторонников Дональда Трампа приложения Parler.
- 9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
- Действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что он не идет на второй президентский срок.
- 6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.