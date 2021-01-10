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Компания Amazon нашла способ "дать подзатыльник" Трампу

10 января 2021, 10:46
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Директор социальной сети Parler обвинил Amazon в намерении "полностью убрать свободу слова в интернете".

Трамп
Amazon из-за Трампа отключит соцсеть Parler от хостинга / Reuters

Тем, кто поддерживает Дональда Трампа, решили усложнить жизнь. Компания Amazon приняла решение отключить социальную сеть Parler, которой пользуются сторонники президента США, от облачной платформы Amazon Web Services (AWS).

В Amazon убеждены, что социальная сеть не следует правилам использования сервиса. Генеральный директор Parler Джон Матце подтвердил, что Amazon отключит серверы сайта, сообщает BuzzFeed News.

Также в Amazon сообщили, что нашли 98 постов от пользователей Parler, которые разжигают и одобряют насилие.

"Учитывая несчастные события, которые развернулись на этой неделе в Вашингтоне, есть серьезный риск, что подобный контент будет и дальше разжигать ненависть", - отметили в компании.

Amazon запланировала отключение Parler от своих сервисов на 10 января 23:59 по тихоокеанскому времени (09:59 по Киеву).

"Возможно, что Parler будет недоступен в интернете на протяжении недели, пока мы будем воссоздавать его с нуля. Мы готовились к этому, не полагались на проприетарную инфраструктуру Amazon и создавали продукты в железе",— написал Матце в своем аккаунте в Parler.

При этом директор социальной сети обвинил Amazon в намерении "полностью убрать свободу слова в интернете", а крупные технологические компании в целом — в координированной попытке уничтожить конкурента.

Parler - социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, в частности сторонников Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году.

Последние события в США – о чем сообщалось ранее:

новости США Дональд Трамп Amazon выборы в США Parler
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