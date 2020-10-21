Кравчук объяснил, почему Путина не обязательно подключать к платформе по Крыму

Участие РФ в платформе по деоккупации полуострова не принципиально, сказал первый президент Украины.
Первый президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе для разрешения конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, главу России Владимира Путина не обязательно подключать к платформе по деоккупации Крыма.
Участие российской стороны в крымской платформе не является принципиальным, рассказал политик в эфире Obozrevatel.
Собеседник отметил, что мир должен учитывать интересы всего мирового сообщества, а не какого-то отдельного государства.
"…прежде всего, Украина должна определить цели, задачи и формы новой переговорной площадки со странами большого политического веса… участие или неучастие РФ в крымской платформе не является принципиальным. Мир должен учитывать интересы всего мирового сообщества, а не какой-то отдельной страны", – поделился мнением экс-президент.
- Напомним, 22 сентября президент Владимир Зеленский обсудил создание переговорной площадки для деоккупации Крыма с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
- В начале октября украинский лидер сказал, что ЕС готов присоединиться к новой платформе по деоккупации полуострова.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.