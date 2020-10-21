Кравчук объяснил, почему Путина не обязательно подключать к платформе по Крыму

Владимиру Путину не обязательно быть участником платформы по Крыму, полагает Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе для разрешения конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, главу России Владимира Путина не обязательно подключать к платформе по деоккупации Крыма.

Участие российской стороны в крымской платформе не является принципиальным, рассказал политик в эфире Obozrevatel.

Собеседник отметил, что мир должен учитывать интересы всего мирового сообщества, а не какого-то отдельного государства.

"…прежде всего, Украина должна определить цели, задачи и формы новой переговорной площадки со странами большого политического веса… участие или неучастие РФ в крымской платформе не является принципиальным. Мир должен учитывать интересы всего мирового сообщества, а не какой-то отдельной страны", – поделился мнением экс-президент.

Напомним, 22 сентября президент Владимир Зеленский обсудил создание переговорной площадки для деоккупации Крыма с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В начале октября украинский лидер сказал, что ЕС готов присоединиться к новой платформе по деоккупации полуострова.