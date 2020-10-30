Кравчук оценил шансы на появление нового формата по возвращению Донбасса

Украина стремится к тому, чтобы новый переговорный формат по Донбассу принес результат - Кравчук / УНИАН

На данный момент нет переговорного формата, который обеспечит урегулирование конфликта на Донбассе с последующим восстановлением региона. Однако украинская сторона работает над поиском оптимального решения.

Об этом заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам решения российско-украинского конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

Комментируя слова главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что нет никакого смысла обсуждать пересмотр Минских соглашений, Кравчук отметил, что такие заявления говорят о поисках Киевом оптимальных вариантов решения проблемы. Пока украинским властям не удается найти наиболее подходящий формат переговоров.

"Я думаю, это результат поисков. К тому же будем говорить откровенно, нет такого нужного для Украины мира, спокойствия, нет такого решения, по которому можно было бы сказать: вот мы вышли на открытое пространство и восстанавливаем Донбасс, новую жизнь на Донбассе, война фактически прекращена. Пока ищем лучшее решение", - добавил политик.Читайте такжеХорватский сценарий для Донбасса: в России резко отреагировали на инициативу

Напоследок он подчеркнул, что вследствие этого возникают различные предложения по формату дискуссии, однако главное, чтобы такие переговоры привели к результату.

Переговоры по Донбассу