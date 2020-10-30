Кравчук оценил шансы на появление нового формата по возвращению Донбасса

Украина работает над поиском возможности для установления мира на Донбассе, отметил Леонид Кравчук.
На данный момент нет переговорного формата, который обеспечит урегулирование конфликта на Донбассе с последующим восстановлением региона. Однако украинская сторона работает над поиском оптимального решения.
Об этом заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам решения российско-украинского конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.
Комментируя слова главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что нет никакого смысла обсуждать пересмотр Минских соглашений, Кравчук отметил, что такие заявления говорят о поисках Киевом оптимальных вариантов решения проблемы. Пока украинским властям не удается найти наиболее подходящий формат переговоров.
"Я думаю, это результат поисков. К тому же будем говорить откровенно, нет такого нужного для Украины мира, спокойствия, нет такого решения, по которому можно было бы сказать: вот мы вышли на открытое пространство и восстанавливаем Донбасс, новую жизнь на Донбассе, война фактически прекращена. Пока ищем лучшее решение", - добавил политик.Читайте такжеХорватский сценарий для Донбасса: в России резко отреагировали на инициативу
Напоследок он подчеркнул, что вследствие этого возникают различные предложения по формату дискуссии, однако главное, чтобы такие переговоры привели к результату.
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября заявил, что он лично верит в успех переговоров с президентом Владимиром Путиным, которые могут завершиться возвращением Крыма и Донбасса под политический контроль Киева.
- Глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что власти должны начать консультации со странами-подписантами Будапештского меморандума, которые гарантировали уважение территориальной целостности и суверенитета государства.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что если Украине удастся грамотно выстроить диалог в новом переговорном формате – или в рамках Будапештского меморандума – то Киев сможет вернуть как минимум Донбасс.