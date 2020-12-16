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Кравчук выдвинул России жесткое требование по Донбассу

16 декабря 2020, 19:16
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Украинская сторона настаивает на выполнении ряда важных мер по Донбассу.

Кравчук
Кравчук выдвинул России жесткое требование / УНИАН

Россия должна взять на себя ответственность за выполнение договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты на Нормандском саммите в 2019 году.

Позиция лидеров этого формата является главным ориентиром для Трехсторонней контактной группы, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает пресс-служба делегации в Telegram.

На видеоконференции ТКГ не было главы российской делегации Бориса Грызлова. Сегодня украинская сторона подтвердила готовность последовательно выполнять минские соглашения и снова предложила свой "План совместных шагов".

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"Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже", - говорится в сообщении.

Также украинская сторона продолжает настаивать на реализации следующих мер:

  • беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к пленным
  • освобождение пленных
  • разблокировка российской стороной работы КПВВ
  • финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования
  • финализация договоренности о четырех новых участках разведения
  • обеспечение свободного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

Закон об "особом статусе" Донбасса

  • Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада продлила закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на один год – до 31 декабря 2021 года. Законопроект поддержали 304 парламентария. Закон продлен без изменений.
  • В ноябре спикер делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Украина готова к включению "формулы Штайнмайера" в закон про ОРДЛО. Условием является реализация данного механизма в интересах Киева.
  • Представитель ОРДО от Украины в ТКГ Сергей Гармаш уточнил, что Киев не намерен вносить в закон по Донбассу те изменения, на которых настаивает Россия. Исключением является имплементация "формулы Штайнмайера", о чем договорились лидеры стран Нормандского формата в декабре 2019 года.

новости Донецка ТКГ Леонид Кравчук новости Донбасса
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