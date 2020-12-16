Кравчук выдвинул России жесткое требование по Донбассу

Украинская сторона настаивает на выполнении ряда важных мер по Донбассу.
Россия должна взять на себя ответственность за выполнение договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты на Нормандском саммите в 2019 году.
Позиция лидеров этого формата является главным ориентиром для Трехсторонней контактной группы, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает пресс-служба делегации в Telegram.
На видеоконференции ТКГ не было главы российской делегации Бориса Грызлова. Сегодня украинская сторона подтвердила готовность последовательно выполнять минские соглашения и снова предложила свой "План совместных шагов".
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"Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже", - говорится в сообщении.
Также украинская сторона продолжает настаивать на реализации следующих мер:
- беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к пленным
- освобождение пленных
- разблокировка российской стороной работы КПВВ
- финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования
- финализация договоренности о четырех новых участках разведения
- обеспечение свободного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.
Закон об "особом статусе" Донбасса
- Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада продлила закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на один год – до 31 декабря 2021 года. Законопроект поддержали 304 парламентария. Закон продлен без изменений.
- В ноябре спикер делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Украина готова к включению "формулы Штайнмайера" в закон про ОРДЛО. Условием является реализация данного механизма в интересах Киева.
- Представитель ОРДО от Украины в ТКГ Сергей Гармаш уточнил, что Киев не намерен вносить в закон по Донбассу те изменения, на которых настаивает Россия. Исключением является имплементация "формулы Штайнмайера", о чем договорились лидеры стран Нормандского формата в декабре 2019 года.