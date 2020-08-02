"Помогает Путину": журналист раскрыл подробности вояжа Медведчука в Крым

Виктор Медведчук помогает Владимиру Путину легализовать оккупацию Крыма, полагает журналист / УНИАН

Журналист Сергей Иванов выяснил, что нардеп и кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук поехал в захваченный РФ Крым в сопровождении сотрудников Нацполиции.

Медведчук помогает российскому лидеру легализовать оккупацию полуострова, поделился журналист мнением на своей странице в Facebook.

По его мнению, поездкой в Крым нардеп унизил Украину, и на этот поступок должны отреагировать органы безопасности.

"Медведчук перешел к реализации следующего пункта кремлевского плана – легализации российской оккупации Крыма в Украине. Именно для этого он... открыто… едет автомобилем в Крым (а не летит), чтобы показать, что отдельный слой субъектов украинской политики признает российскую юрисдикцию полуострова", – считает Иванов.

Журналист полагает, что это не просто унижение украинского государства.

Читайте также"Осенний майдан": СМИ узнали, зачем кум Путина поехал в Крым"Это не просто унижение государства, против которого Россия развязала войну, это поступок, на который должна быть немедленная реакция органов безопасности. Так же, как и на действия сотрудников Национальной полиции Украины Чалого и Галишина..., которые почему-то сопровождают Медведчука на оккупированной территории", – отметил автор.

Ранее СМИ узнали, что 2 августа Виктор Медведчук въехал в Крым на иномарке вместе с женой – телеведущей Оксаной Марченко. Журналисты выяснили, что Медведчук и Марченко сопровождали трое граждан Украины – Владислав Галишин, Григорий Чалый и Евгений Засенко.