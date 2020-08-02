"Помогает Путину": журналист раскрыл подробности вояжа Медведчука в Крым

Поехав в Крым, Медведчук унизил Украину, считает журналист.
Журналист Сергей Иванов выяснил, что нардеп и кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук поехал в захваченный РФ Крым в сопровождении сотрудников Нацполиции.
Медведчук помогает российскому лидеру легализовать оккупацию полуострова, поделился журналист мнением на своей странице в Facebook.
По его мнению, поездкой в Крым нардеп унизил Украину, и на этот поступок должны отреагировать органы безопасности.
"Медведчук перешел к реализации следующего пункта кремлевского плана – легализации российской оккупации Крыма в Украине. Именно для этого он... открыто… едет автомобилем в Крым (а не летит), чтобы показать, что отдельный слой субъектов украинской политики признает российскую юрисдикцию полуострова", – считает Иванов.
Журналист полагает, что это не просто унижение украинского государства.
Читайте также"Осенний майдан": СМИ узнали, зачем кум Путина поехал в Крым"Это не просто унижение государства, против которого Россия развязала войну, это поступок, на который должна быть немедленная реакция органов безопасности. Так же, как и на действия сотрудников Национальной полиции Украины Чалого и Галишина..., которые почему-то сопровождают Медведчука на оккупированной территории", – отметил автор.
Ранее СМИ узнали, что 2 августа Виктор Медведчук въехал в Крым на иномарке вместе с женой – телеведущей Оксаной Марченко. Журналисты выяснили, что Медведчук и Марченко сопровождали трое граждан Украины – Владислав Галишин, Григорий Чалый и Евгений Засенко.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.