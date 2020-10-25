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Местные выборы в Украине 2020 - онлайн

25 октября 2020, 08:00

Голосование проходит с нововведениями из-за изменений в Избирательный кодекс, а также с рядом карантинных ограничений.

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Местные выборы в Украине 2020 / УНИАН

В воскресенье, 25 октября, по всей Украине проходят местные выборы.

На избирательных участках украинцы могут проголосовать за депутатов в местные советы, а также мэров городов и населенных пунктов.

Также впервые граждане избирают депутатов в советы всех уровней от объединенных территориальных общин – проголосовать можно за депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Соответственно, бюллетени разных цветов - в зависимости от того, кого будут выбирать на соответствующей территории.

Сортировка по хронологии
08:05

Избирательные участки открылись - выборы стартовали.

07:06

Нарушения в день тишины

По состоянию на 21:00 24 октября полицейские в Украине получили 891 заявление о нарушениях в "день тишины" перед местными выборами. Большинство сообщений связаны с незаконной агитацией.

Около 500 заявлений касаются незаконной агитации, в частности, на билбордах, в зданиях, путем раздачи агитационной продукции и установления агитационных палаток.

Больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Ровенской, Донецкой, Харьковской, Львовской и Киевской областях.

Правоохранители открыли 29 уголовных производств. В том числе по фактам препятствования работе избирательной комиссии и реализации избирательного права, подкупа избирателей, краж, подделки печатей, умышленного повреждения или порчи имущества, хулиганства.

20:45

В ЦИК сообщили, когда ждать результатов голосования

В день местных выборов 25 октября глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко первые новости о голосовании расскажет в 10:00. Итоги он подведет вечером.

"Завтра в прямом эфире глава ЦИК Олег Диденко поделится первыми новостями о ходе голосования. Когда? 10: 00... А также подведем итоги в 22:00", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК вечером в субботу, 24 октября.

В ЦИК также отметили, что будут на связи с избирателями весь день. То есть украинцы смогут писать на страницы Центризбиркома в Instagram и Facebook.

14:50

Что запрещено делать на избирательном участке

На избирательном участке во время голосования на местных выборах 25 октября необходимо придерживаться свода правил. Если человек заметил нарушение, он может обратиться к председателю комиссии, наблюдателям и полиции.

Так, на избирательном участке запрещено:

  • агитировать и распространять политическую рекламу;
  • передавать свой бюллетень другим лицам;
  • получать избирательный бюллетень от других лиц, кроме членов избирательной комиссии;
  • делать лишние отметки в избирательном бюллетене;
  • находиться в кабинке для голосования с посторонними лицами;
  • повреждать урны;
  • голосовать больше одного раза.

В полиции также призывают сообщать о нарушениях, если они будут.

"Заметив нарушение, обратитесь к председателю комиссии, официальным наблюдателям или представителям полиции", - говорится в сообщении Национальной полиции.

14:42

Ответственность за нарушения на избирательных участках

Нарушения в день выборов караются административной либо уголовной ответственностью.

Избирателю запрещается фотографировать бюллетень, снимать видео, публиковать фото бюллетеня в соцсетях. Не допускается нахождение в кабинке для голосования более 1 человека, за исключением лиц с инвалидностью.

За нарушение тайны голосования предусмотрен штраф от 5100 до 8500 грн, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.

Избирательным законодательством запрещается передавать бланк третьим лицам.

Вынос бюллетеня за пределы избирательного участка карается штрафом от 3400 грн до 6800 грн, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет.

На избирательный участок нельзя приносить символику партий и кандидатов, другие агитационные материалы (штраф от 85 до 170 грн).

Запрещено рисовать на бюллетене, в таком случае его признают недействительным.

14:41

Выборы в условиях карантина из-за COVID-19

Из-за эпидемии коронавируса в Украине в день голосования на избирательных участках будут действовать усиленные карантинные меры:

  • При входе избирателя в помещение - температурный скрининг и опрос о самочувствии. Также следует воспользоваться антисептиком.
  • Обязательно наличие средств индивидуальной защиты (маски/ респиратора) у избирателей и работников избирательной комиссии.
  • Потоки посетителей на вход и выход разграничиваются, а также нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.
  • По возможности, следует пользоваться собственной ручкой при заполнении бюллетеня и всех сопутствующих документов для его получения.

Не рекомендуется брать детей на избирательный участок.

При выявлении повышенной температуры избиратель может проголосовать в изолированной кабинке и затем опустить бюллетень в отдельную урну.

Лица, находящиеся на больничном или самоизоляции, смогут голосовать по месту пребывания. Однако для этого необходимо было в срок до 20:00 23 октября предоставить медицинскую справку и заявление в участковую избирательную комиссию.

14:40

Ошиблись при заполнении бюллетеня: что делать

Если во время голосования была допущена случайная ошибка, избиратель может обратится к члену участковой комиссии, который выдавал бюллетень.

После заполнения соответствующего заявления испорченный бланк единожды могут обменять на новый.

14:40

Как правильно заполнить бланк для голосования

Согласно новому избирательному законодательству, в населенных пунктах от 10 тысяч жителей выборы депутатов в местные советы организуются по пропорциональной системе с открытыми списками кандидатов от партий. В связи с чем изменилась форма бюллетеня для голосования.

  • Чтобы проголосовать за партию, нужно поставить "галочку", "+" или другой знак в пустом квадрате напротив названия политсилы.
  • Из списка в правой части бюллетеня следует выбрать фамилию кандидата от данной политсилы.
  • Порядковый номер выбранного кандидата необходимо вписать в квадрат с трафаретом (рекомендуется заполнить трафарет индексным способом).

Голосовать следует только за одну партию и одного кандидата в депутаты от нее. Бюллетень без указания партии будет признан недействительным, а отметку за кандидата избиратель может ставить или не ставить, по желанию.

14:38

Количество бюллетеней

25 октября большинство граждан получит для заполнения по 4 бюллетеня для голосования за кандидатов в мэры, кандидатов в депутаты городского, районного, областного советов.

По два бюллетеня получат избиратели в Киеве - голосование за городского голову и кандидатов в горсовет.

По пять бланков нужно будет заполнить избирателям Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона. Дополнительный бюллетень - для голосования за кандидатов в районные советы в городе.

По три бюллетеня выдадут на избирательных участках жителям Донецкой и Луганской областей. На территории этих регионов не будут проводиться выборы в областной совет.

Бюллетени различаются по цветам:

  • светло-розовый - выборы мэра, глав сельских и поселковых советов;
  • голубой - выборы в областные советы;
  • светло-зеленый - выборы в районные советы;
  • светло-желтый - выборы в городские советы;
  • светло-серый - выборы районного совета в городе;
  • кремовый - выборы сельских и поселковых советов.
14:37

Где найти список кандидатов по своему округу

Ознакомиться с претендентами в депутаты местных советов можно в специальном разделе веб-портала ЦИК, который посвящен выборам 2020.

На сайте представлены списки кандидатов в мэры по всем городам Украины с краткой информацией о них. Также доступны данные о партиях, которые баллотируются в сельские, городские, районные, областные советы и предвыборные программы политсил.

Кроме того, на веб-портале Центризбиркома избиратели могут найти партийные списки кандидатов по каждому территориальному округу.

14:36

Голосование на местных выборах: что важно знать

  • время работы избирательных участков - с 08:00 до 20:00 25 октября;
  • для получения бюллетеня нужно иметь при себе документ, подтверждающий личность и гражданство Украины;
  • вход на избирательный участок - только в маске/респираторе после температурного скрининга.
  • во время голосования необходимо заполнить несколько бланков с перечнем кандидатов в местные советы (от 2-х до 5, в зависимости от места проживания избирателя);
  • 25 октября у избирательных участков состоится всеукраинский опрос общественного мнения от президента Зеленского.
14:34

В Ровно сожгли автомобиль кандидата в местный областной совет. Полиция открыла уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области, инцидент произошел 24 октября около 4 утра на улице Клима Савура в Ровно. В полицию поступило сообщение, что горит автомобиль Mercedes-Benz CLS 350, который принадлежит 44-летнему директору коммунального предприятия, который также является кандидатом в депутаты облсовета.

"Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца. Огнем уничтожено бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов", - сообщили в полиции.

14:33

В субботу, 24 октября, правоохранители выявили 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в "день тишины". Полицейские составили 54 административных протокола за соответствующие нарушения.

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел, до 12:00 зафиксировали 275 сообщений о нарушениях, большинство из них - это незаконная агитация.

"Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией. Среди основных видов незаконной агитации больше всего зафиксировано случаев агитации на билбордах - 96, 44 - раздача агитационной продукции, 16 - агитация на зданиях, 12 - призывы голосовать за партию или кандидата, 5 - агитация в СМИ", - говорится в сообщении.

14:31

Полиция открыла 622 уголовных дела из-за нарушений, связанных с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября.

Всего правоохранители получили 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения относительно 622 уголовных производств: 310 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 - связанных с избирательным процессом.

"В период с 5 сентября по 24 октября 2020 года в целом поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

08:33

В субботу, 24 октября, в Украине наступил день тишины перед выборами в местные органы власти, которые пройдут в воскресенье, 25 октября. В этот день запрещена любая агитация, а также публичные мероприятия в поддержку партий и кандидатов.

Согласно статье 54 закона О местных выборах, "предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования".

Кроме того, накануне и в день голосования запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, походов, демонстраций и т. п.) от имени кандидатов и партий.

Также запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или других публичных мероприятий в поддержку партий и кандидатов.

Согласно статье 53 закона "О местных выборах", средствам массовой информации в течение последних двух дней перед днем голосования запрещено обнародовать результаты опроса общественного мнения, связанного с выборами.

Что еще запрещено в день тишины:

  • встречи кандидатов с избирателями;
  • распространение агитационных материалов и рекламы в СМИ;
  • распространение агитационных листовок, плакатов, газет;
  • публичные призывы голосовать за определенных кандидатов;
  • установка агитационных палаток;
  • публичная оценка деятельности определенных кандидатов.

Какое наказание грозит за нарушение в день тишины

Согласно Административному кодексу Украины, за проведение предвыборной агитации вне сроков грозит штраф. Для граждан он составляет от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это соответственно от 510 до 850 гривен. Для должностных лиц сумма больше-от 50 до 80 необлагаемых минимумов, а это 850 – 1360 гривен.

11:39

Референдум Зеленского

Напомним, что во время выборов можно будет принять участие в опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский. На нем украинцам предложат ответить на несколько вопросов, при этом результаты этого волеизъявления не будут иметь каких-либо юридических последствий.

Пять вопросов Зеленского

  1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
  2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
  3. Поддерживаете ли вы сокращение числа народных депутатов до 300?
  4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?
  5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Социологи, которые будут проводить опрос, будут находиться за пределами избирательных участков.

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