Местные выборы в Украине 2020 - онлайн

Голосование проходит с нововведениями из-за изменений в Избирательный кодекс, а также с рядом карантинных ограничений.
В воскресенье, 25 октября, по всей Украине проходят местные выборы.
На избирательных участках украинцы могут проголосовать за депутатов в местные советы, а также мэров городов и населенных пунктов.
Также впервые граждане избирают депутатов в советы всех уровней от объединенных территориальных общин – проголосовать можно за депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Соответственно, бюллетени разных цветов - в зависимости от того, кого будут выбирать на соответствующей территории.
Избирательные участки открылись - выборы стартовали.
Нарушения в день тишины
По состоянию на 21:00 24 октября полицейские в Украине получили 891 заявление о нарушениях в "день тишины" перед местными выборами. Большинство сообщений связаны с незаконной агитацией.
Около 500 заявлений касаются незаконной агитации, в частности, на билбордах, в зданиях, путем раздачи агитационной продукции и установления агитационных палаток.
Больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Ровенской, Донецкой, Харьковской, Львовской и Киевской областях.
Правоохранители открыли 29 уголовных производств. В том числе по фактам препятствования работе избирательной комиссии и реализации избирательного права, подкупа избирателей, краж, подделки печатей, умышленного повреждения или порчи имущества, хулиганства.
В ЦИК сообщили, когда ждать результатов голосования
В день местных выборов 25 октября глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко первые новости о голосовании расскажет в 10:00. Итоги он подведет вечером.
"Завтра в прямом эфире глава ЦИК Олег Диденко поделится первыми новостями о ходе голосования. Когда? 10: 00... А также подведем итоги в 22:00", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК вечером в субботу, 24 октября.
В ЦИК также отметили, что будут на связи с избирателями весь день. То есть украинцы смогут писать на страницы Центризбиркома в Instagram и Facebook.
Что запрещено делать на избирательном участке
На избирательном участке во время голосования на местных выборах 25 октября необходимо придерживаться свода правил. Если человек заметил нарушение, он может обратиться к председателю комиссии, наблюдателям и полиции.
Так, на избирательном участке запрещено:
- агитировать и распространять политическую рекламу;
- передавать свой бюллетень другим лицам;
- получать избирательный бюллетень от других лиц, кроме членов избирательной комиссии;
- делать лишние отметки в избирательном бюллетене;
- находиться в кабинке для голосования с посторонними лицами;
- повреждать урны;
- голосовать больше одного раза.
В полиции также призывают сообщать о нарушениях, если они будут.
"Заметив нарушение, обратитесь к председателю комиссии, официальным наблюдателям или представителям полиции", - говорится в сообщении Национальной полиции.
Ответственность за нарушения на избирательных участках
Нарушения в день выборов караются административной либо уголовной ответственностью.
Избирателю запрещается фотографировать бюллетень, снимать видео, публиковать фото бюллетеня в соцсетях. Не допускается нахождение в кабинке для голосования более 1 человека, за исключением лиц с инвалидностью.
За нарушение тайны голосования предусмотрен штраф от 5100 до 8500 грн, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.
Избирательным законодательством запрещается передавать бланк третьим лицам.
Вынос бюллетеня за пределы избирательного участка карается штрафом от 3400 грн до 6800 грн, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет.
На избирательный участок нельзя приносить символику партий и кандидатов, другие агитационные материалы (штраф от 85 до 170 грн).
Запрещено рисовать на бюллетене, в таком случае его признают недействительным.
Выборы в условиях карантина из-за COVID-19
Из-за эпидемии коронавируса в Украине в день голосования на избирательных участках будут действовать усиленные карантинные меры:
- При входе избирателя в помещение - температурный скрининг и опрос о самочувствии. Также следует воспользоваться антисептиком.
- Обязательно наличие средств индивидуальной защиты (маски/ респиратора) у избирателей и работников избирательной комиссии.
- Потоки посетителей на вход и выход разграничиваются, а также нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.
- По возможности, следует пользоваться собственной ручкой при заполнении бюллетеня и всех сопутствующих документов для его получения.
Не рекомендуется брать детей на избирательный участок.
При выявлении повышенной температуры избиратель может проголосовать в изолированной кабинке и затем опустить бюллетень в отдельную урну.
Лица, находящиеся на больничном или самоизоляции, смогут голосовать по месту пребывания. Однако для этого необходимо было в срок до 20:00 23 октября предоставить медицинскую справку и заявление в участковую избирательную комиссию.
Ошиблись при заполнении бюллетеня: что делать
Если во время голосования была допущена случайная ошибка, избиратель может обратится к члену участковой комиссии, который выдавал бюллетень.
После заполнения соответствующего заявления испорченный бланк единожды могут обменять на новый.
Как правильно заполнить бланк для голосования
Согласно новому избирательному законодательству, в населенных пунктах от 10 тысяч жителей выборы депутатов в местные советы организуются по пропорциональной системе с открытыми списками кандидатов от партий. В связи с чем изменилась форма бюллетеня для голосования.
- Чтобы проголосовать за партию, нужно поставить "галочку", "+" или другой знак в пустом квадрате напротив названия политсилы.
- Из списка в правой части бюллетеня следует выбрать фамилию кандидата от данной политсилы.
- Порядковый номер выбранного кандидата необходимо вписать в квадрат с трафаретом (рекомендуется заполнить трафарет индексным способом).
Голосовать следует только за одну партию и одного кандидата в депутаты от нее. Бюллетень без указания партии будет признан недействительным, а отметку за кандидата избиратель может ставить или не ставить, по желанию.
Количество бюллетеней
25 октября большинство граждан получит для заполнения по 4 бюллетеня для голосования за кандидатов в мэры, кандидатов в депутаты городского, районного, областного советов.
По два бюллетеня получат избиратели в Киеве - голосование за городского голову и кандидатов в горсовет.
По пять бланков нужно будет заполнить избирателям Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона. Дополнительный бюллетень - для голосования за кандидатов в районные советы в городе.
По три бюллетеня выдадут на избирательных участках жителям Донецкой и Луганской областей. На территории этих регионов не будут проводиться выборы в областной совет.
Бюллетени различаются по цветам:
- светло-розовый - выборы мэра, глав сельских и поселковых советов;
- голубой - выборы в областные советы;
- светло-зеленый - выборы в районные советы;
- светло-желтый - выборы в городские советы;
- светло-серый - выборы районного совета в городе;
- кремовый - выборы сельских и поселковых советов.
Где найти список кандидатов по своему округу
Ознакомиться с претендентами в депутаты местных советов можно в специальном разделе веб-портала ЦИК, который посвящен выборам 2020.
На сайте представлены списки кандидатов в мэры по всем городам Украины с краткой информацией о них. Также доступны данные о партиях, которые баллотируются в сельские, городские, районные, областные советы и предвыборные программы политсил.
Кроме того, на веб-портале Центризбиркома избиратели могут найти партийные списки кандидатов по каждому территориальному округу.
Голосование на местных выборах: что важно знать
- время работы избирательных участков - с 08:00 до 20:00 25 октября;
- для получения бюллетеня нужно иметь при себе документ, подтверждающий личность и гражданство Украины;
- вход на избирательный участок - только в маске/респираторе после температурного скрининга.
- во время голосования необходимо заполнить несколько бланков с перечнем кандидатов в местные советы (от 2-х до 5, в зависимости от места проживания избирателя);
- 25 октября у избирательных участков состоится всеукраинский опрос общественного мнения от президента Зеленского.
В Ровно сожгли автомобиль кандидата в местный областной совет. Полиция открыла уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области, инцидент произошел 24 октября около 4 утра на улице Клима Савура в Ровно. В полицию поступило сообщение, что горит автомобиль Mercedes-Benz CLS 350, который принадлежит 44-летнему директору коммунального предприятия, который также является кандидатом в депутаты облсовета.
"Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца. Огнем уничтожено бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов", - сообщили в полиции.
В субботу, 24 октября, правоохранители выявили 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в "день тишины". Полицейские составили 54 административных протокола за соответствующие нарушения.
По информации пресс-службы Министерства внутренних дел, до 12:00 зафиксировали 275 сообщений о нарушениях, большинство из них - это незаконная агитация.
"Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией. Среди основных видов незаконной агитации больше всего зафиксировано случаев агитации на билбордах - 96, 44 - раздача агитационной продукции, 16 - агитация на зданиях, 12 - призывы голосовать за партию или кандидата, 5 - агитация в СМИ", - говорится в сообщении.
Полиция открыла 622 уголовных дела из-за нарушений, связанных с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября.
Всего правоохранители получили 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения относительно 622 уголовных производств: 310 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 - связанных с избирательным процессом.
"В период с 5 сентября по 24 октября 2020 года в целом поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства", - говорится в сообщении.
В субботу, 24 октября, в Украине наступил день тишины перед выборами в местные органы власти, которые пройдут в воскресенье, 25 октября. В этот день запрещена любая агитация, а также публичные мероприятия в поддержку партий и кандидатов.
Согласно статье 54 закона О местных выборах, "предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования".
Кроме того, накануне и в день голосования запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, походов, демонстраций и т. п.) от имени кандидатов и партий.
Также запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или других публичных мероприятий в поддержку партий и кандидатов.
Согласно статье 53 закона "О местных выборах", средствам массовой информации в течение последних двух дней перед днем голосования запрещено обнародовать результаты опроса общественного мнения, связанного с выборами.
Что еще запрещено в день тишины:
- встречи кандидатов с избирателями;
- распространение агитационных материалов и рекламы в СМИ;
- распространение агитационных листовок, плакатов, газет;
- публичные призывы голосовать за определенных кандидатов;
- установка агитационных палаток;
- публичная оценка деятельности определенных кандидатов.
Какое наказание грозит за нарушение в день тишины
Согласно Административному кодексу Украины, за проведение предвыборной агитации вне сроков грозит штраф. Для граждан он составляет от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это соответственно от 510 до 850 гривен. Для должностных лиц сумма больше-от 50 до 80 необлагаемых минимумов, а это 850 – 1360 гривен.
Референдум Зеленского
Напомним, что во время выборов можно будет принять участие в опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский. На нем украинцам предложат ответить на несколько вопросов, при этом результаты этого волеизъявления не будут иметь каких-либо юридических последствий.
Пять вопросов Зеленского
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение числа народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Социологи, которые будут проводить опрос, будут находиться за пределами избирательных участков.