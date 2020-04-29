"МВФ нужно посылать на **й": эксперт разнес рекомендации Фонда Украине

МВФ предостерег Киев от увольнения Сытника / IMF

Эксперт Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко, комментируя заявление главы миссии МВФ в Украине о том, что изменения в законодательстве о НАБУ приведут к пересмотру отношений Киева с Фондом, в жесткой форме призвал прекратить сотрудничество с организацией.

"Это еще раз доказывает, что МВФ нужно посылать на куй. Сотрудничество с ним это не поводу экономики, а поводу внешнего управления", - полагает аналитик.

По его словам, Фонд необоснованно требует от Украины финансирования правоохранительного органа, который не выполняет свою работу надлежащим образом.

"В логике МВФ мы должны миллиарды гривен тратить на бесполезный орган, который принес в бюджет аж 14 тыс гривен. Бугага. Новая власть должна будет освободиться от этой безумной и бессмысленной кабалы", - подчеркнул Романенко.

Эксперт добавил, что деньги для наполнения бюджета можно взять и в других местах, рационально управляя экономикой.

"Закрыли дебильный зеленый тариф - сразу плюс 2 ярда долларов поступлений в бюджет. Кстати, тех самых два ярда, что нам МВФ обещает дать в бюджет. Отсекли фиктивный НДС - еще два ярда баксов осталось в бюджете. Проконтролировали расход средств на Большой стройке - еще процентов 30 уберегли от расхищения. В масштабе страны появляются сразу десятки миллиардов долларов. Только вы начинаете меняться и у вас сразу начинает появляться огромное количество ресурсов. У нас есть свой эмиссионный центр в лице НБУ. Уманский прекрасно показал в последнем интервью как его можно с умом использовать. Только для этого ум надо иметь и отсутствие желания быть в доле с транснациональными спекулянтами. Короче МВФ на х*й. В ближайший год мы это обязательно сделаем", - резюмировал Романенко.

Ранее Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект № 3133 авторства нардепа от БПП Алексея Гончаренко "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах". В случае принятия парламентом законопроекта в целом, у Рады появятся основания для увольнения главы НАБУ Артема Сытника.

МВФ решительно выступает против принятия соответствующей законодательной инициативы.

Ранее политолог Тарас Загородний призвал "разогнать" НАБУ и САП по причине неэффективности деятельности данных правоохранительных органов.