УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"МВФ нужно посылать на **й": эксперт разнес рекомендации Фонда Украине

29 апреля 2020, 13:47

Взаимодействие Украины с Международным валютным фондом провоцирует усиление внешнего правления и не стимулирует развитие украинской экономики.

Логотип МВФ
МВФ предостерег Киев от увольнения Сытника / IMF

Эксперт Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко, комментируя заявление главы миссии МВФ в Украине о том, что изменения в законодательстве о НАБУ приведут к пересмотру отношений Киева с Фондом, в жесткой форме призвал прекратить сотрудничество с организацией.

"Это еще раз доказывает, что МВФ нужно посылать на куй. Сотрудничество с ним это не поводу экономики, а поводу внешнего управления", - полагает аналитик.

По его словам, Фонд необоснованно требует от Украины финансирования правоохранительного органа, который не выполняет свою работу надлежащим образом.

"В логике МВФ мы должны миллиарды гривен тратить на бесполезный орган, который принес в бюджет аж 14 тыс гривен. Бугага. Новая власть должна будет освободиться от этой безумной и бессмысленной кабалы", - подчеркнул Романенко.

Эксперт добавил, что деньги для наполнения бюджета можно взять и в других местах, рационально управляя экономикой.

"Закрыли дебильный зеленый тариф - сразу плюс 2 ярда долларов поступлений в бюджет. Кстати, тех самых два ярда, что нам МВФ обещает дать в бюджет. Отсекли фиктивный НДС - еще два ярда баксов осталось в бюджете. Проконтролировали расход средств на Большой стройке - еще процентов 30 уберегли от расхищения. В масштабе страны появляются сразу десятки миллиардов долларов. Только вы начинаете меняться и у вас сразу начинает появляться огромное количество ресурсов. У нас есть свой эмиссионный центр в лице НБУ. Уманский прекрасно показал в последнем интервью как его можно с умом использовать. Только для этого ум надо иметь и отсутствие желания быть в доле с транснациональными спекулянтами. Короче МВФ на х*й. В ближайший год мы это обязательно сделаем", - резюмировал Романенко.

Ранее Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект № 3133 авторства нардепа от БПП Алексея Гончаренко "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах". В случае принятия парламентом законопроекта в целом, у Рады появятся основания для увольнения главы НАБУ Артема Сытника. 

МВФ решительно выступает против принятия соответствующей законодательной инициативы.

Ранее политолог Тарас Загородний призвал "разогнать" НАБУ и САП по причине неэффективности деятельности данных правоохранительных органов.

МВФ новости Украины Юрий Романенко НАБУ Артем Сытник
Сейчас вы просматриваете новость «"МВФ нужно посылать на **й": эксперт разнес рекомендации Фонда Украине». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:01
Календарь стрижек красоты: благоприятные дни для стрижки в мае 2020
13:57
Оскар 2021 войдет в историю
13:50
В Украине пометили "коронавирусные" дома: готовиться ли к Новым Санжарам-2 мнение
13:47
"МВФ нужно посылать на **й": эксперт разнес рекомендации Фонда Украине
13:34
Назначения в Кабмин не будет: у Зеленского для Саакашвили нашли новую должность
13:29
Иллюзия обмана 3 - дата выхода, актеры и съемки
13:27
Аналитик рассказал, какой будет курс доллара после майских праздников:
13:18
Астероид в маске подлетел к Земле: NASA показало на видео "космического пришельца" Видео
13:00
Monatik высказался о шоу Голос країни 2020
12:59
Шквал коронавируса в России: эксперт предупредил Путина о крахе
12:58
"Государство не хочет нас видеть дома": сотни украинцев застряли в ОАЭ
12:46
Разумков прокомментировал предложение Шмыгаля отправить украинцев строить дороги
12:46
Красиві привітання з Днем ангела Ірини в прозі, віршах та картинках Видео
12:27
Циклончик помучает Украину: где ждать дождей, а где потепления Видео
12:24
Скандал с нападением копов на журналиста: у Авакова ответили на обвинения Видео
12:23
"Энергоатом" остановит часть своей мощности из-за "зеленой" и тепловой генерации
12:17
Потап приобщился к записи онлайн уроков в Украине Видео
12:00
Самые модные асимметричные стрижки 2020 каре и боб - фото Фото
11:52
Никаких экспресс-тестов: как Минздрав считает больных Ковидом в Украине Видео
11:50
Выше Бога, или Как Путин увековечивает себя на иконах мнение
11:46
"Камеру сломаю": копы набросились на журналиста во время прямого эфира Видео
11:16
Закроют рынки: в Минздраве поставили жесткое условие по смягчению карантина
11:12
Джиджи Хадид беременна от своего парня - всплыли подробности
11:01
"Тяжелый" коронавирус: Ковид тихо убивает не только легкие Видео
10:43
Украинцев решили лечить от коронавируса скандальным препаратом: что известно Видео
10:13
Коронавирус душит сверхдержаву: Трамп назвал достижением миллион зараженных Ковидом Видео
10:01
В Киеве предприниматели устроили столкновения с полицией на митинге против карантина Видео
09:30
Дешевый бензин в Украине: эксперт рассказал, чего ждать автомобилистам
09:17
Коронавирус тащит Украину к новому рекорду: возросло количество больных Видео
09:01
Лесные пожары в Зоне отчуждения и Житомирской области тушат сотни спасателей
08:45
Разумков рассказал о судьбе представления о назначении Саакашвили Видео
08:34
"Дебилов хватает": в Днепре пометили дома пациентов с подозрением на коронавирус
08:28
Гороскоп на 29 апреля для всех знаков Зодиака: дары Фортуны и новый пост Видео
08:18
Когда в Украине возобновятся авиаперелеты мнение
08:17
Заболеть коронавирусом тяжелой формы: врач назвал главный симптом Видео
07:27
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 29 апреля Видео
07:07
"Месячные не оттуда": дочь Поляковой показала откуда у нее кровь
06:55
Назначение Саакашвили закончилось тихим "сливом" мнение
06:30
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: изменение судьбы и денежный кризис Видео
06:24
Вальпургиева ночь 2020: обряды на любовь, ритуалы, приметы и запреты Видео
05:57
Модные сумки 2020 лето – в моду вернулись ретро-сумки из 1950-х: фото Фото
05:26
Календарь магнитных бурь на май 2020 – точные даты и что делать Видео
05:04
Новое падение цен на АЗС: чего ждать украинцам от дешевой нефти
04:40
Красивые открытки с Днем ангела Ирины и поздравления своими словами
04:28
Голубой маникюр весна 2020 – нежный френч и фольга на ногтях: фото Фото
04:11
Калечит легкие годами: медики шокировали коварным свойством коронавируса
03:42
Кому в мае грозят несчастные случаи: астролог назвал даты
03:09
Половой ликбез: эксперты рассказали, нужно ли говорить с детьми о сексе
02:28
Ученые пояснили, кому строго противопоказан чай с лимоном
02:12
"Шалунья": Каменских показала какой стриптиз на карантине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять