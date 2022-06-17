На повестке дня вступления Украины в ЕС нет: Киеву нужно выполнить множество требований – эксперт

Украине нужно поработать над тем, чтобы соответствовать критериям для страны-кандидата в ЕС - Сушко / УНИАН

После решения Еврокомиссии о рекомендации по предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, требования к Киеву не изменились. Они соответствуют критериям для получения самого статуса, предусмотрены Договором об ассоциации и процессом либерализации визового режима. Речь идет, в том числе, о борьбе с коррупцией и завершением судебной реформы. Нам продемонстрировали, что нужно провести более эффективную работу по данным направлениям. Вопрос предоставления Украине статуса члена ЕС сегодня не обсуждается. Об этом заявила эксперт по вопросам европейской интеграции, исполнительный директор ОО Европа без границ Ирина Сушко.

В интервью Главреду она рассказала о том, что Украина не получила каких-либо принципиально новых требований для сближения с ЕС. Данные критерии соответствуют другим договорам, действующим между Киевом и Брюсселем.

Читайте такжеЭксперт по евроинтеграции Ирина Сушко: "Сокращенных процедур и быстрого членства в ЕС не будет""Нельзя говорить, что это какие-то новые вещи, которые были только сейчас озвучены как условия. На самом деле, собственно, это были и остаются условиями и для предоставления статуса кандидата. Это те условия, которые предусмотрены Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом. И это еще, я бы даже сказала, те критерии, которые Украина начала выполнять в рамках процесса визовой либерализации для получения безвизового статуса в отношениях с ЕС. И это то как раз, чего мы пока не достигли, особенно когда речь идет о борьбе с коррупцией и завершением судебной реформы", - отметила Сушко.

По ее словам, Европа акцентировала внимание на ряде проблем, над которыми Украине нужно более тщательно поработать. Они останутся актуальными, в том числе, и для получения статуса члена Евросоюза. Однако на данный момент нет дискуссии относительно обсуждения вступления Украины в Евросоюз. Это другая программа действий и задач. Сейчас Киеву следует адаптироваться к стандартам и критериям согласно требованиям по статусу страны-кандидата в ЕС.

"Поэтому в целом Европейский Союз акцентировал внимание на том, что есть определенные вопросы, в которых прогресс Украины должен показываться более ощутимо. И, конечно, эти вопросы будут оставаться актуальными и для получения статуса члена Европейского Союза. Хотя этот вопрос, конечно, на сегодняшний день не обсуждается, потому что это другой трек и другой набор задач. Нам нужно еще поработать над тем, чтобы соответствовать тем стандартам и критериям, которые предусмотрены именно статусом кандидата на вступление в ЕС", - подчеркнула Ирина Сушко.

Решение Еврокомиссии по статусу страны-кандидата в ЕС для Украины

Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, приняла решение рекомендовать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом официально объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

По ее словам, Киев уже выполнил 80% требований ЕС. Теперь нужно работать над обеспечением верховенства права, борьбой с коррупцией и влиянием олигархических групп на политику государства.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение Еврокомиссии. Киев ожидает на положительный вердикт Европейского совета.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что для начала диалога по вопросу вступления в ЕС Украину нужно выполнить перечень требований. Среди них реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, назначение руководителей НАБУ, САП и другие вопросы.

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